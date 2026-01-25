Відео
Ребров запускає натуралізацію лідера Шахтаря

Дата публікації: 25 січня 2026 08:49
Педріньйо може дебютувати за збірну України вже в березні
Педріньйо під час розминки. Фото: instagram.com/pedrovictor38_//

Бразильський легіонер "Шахтаря" Педріньйо найближчим часом може отримати українське громадянство та право виступати за національну команду. Процес натуралізації перейшов в активну фазу.

З футболістом особисто контактував головний тренер збірної України Сергій Ребров, повідомляє ESPN.

Наставник "синьо-жовтих" дав зрозуміти, що бачить Педріньйо в структурі національної команди. Останніми днями відповідальні особи прискорили оформлення документів, щоб півзахисник міг бути доступний для виклику вже в березні.

Педриньо
Педріньйо в "Шахтарі". Фото: instagram.com/pedrovictor38_/

Натуралізацію прискорено через плей-офф ЧС

Очікується, що Педріньйо зможе отримати право виступати за збірну України до матчу плей-офф кваліфікації ЧС-2026 проти збірної Швеції, який заплановано на 26 березня. Саме цей поєдинок розглядається як ключовий фактор у прискоренні всіх процедур.

Педриньо
Педріньйо перед матчем. Фото: instagram.com/pedrovictor38_//

Педріньйо у квітні виповниться 28 років. У донецький клуб він перейшов улітку 2021 року з португальської "Бенфіки" за 18 млн євро, а після початку повномасштабної війни виступав в оренді за "Атлетіко Мінейро". Влітку 2024 року бразилець повернувся до "Шахтаря" та швидко став одним із ключових гравців команди, а розмови про його можливу натуралізацію вперше з'явилися ще минулого літа.

Нагадаємо, один із футболістів збірної України готується змінити клуб заради можливості зіграти проти Швеції.

Відомий боксер Дерек Чісора здивував словами про суперника Олександра Усика та підготовку до нового бою.

футбол Збірна України з футболу ФК Шахтар Сергій Ребров Педріньйо (футболіст)
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
