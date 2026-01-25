Педріньйо може дебютувати за збірну України вже в березні

Педріньйо під час розминки. Фото: instagram.com/pedrovictor38_//

Бразильський легіонер "Шахтаря" Педріньйо найближчим часом може отримати українське громадянство та право виступати за національну команду. Процес натуралізації перейшов в активну фазу.

З футболістом особисто контактував головний тренер збірної України Сергій Ребров, повідомляє ESPN.

Наставник "синьо-жовтих" дав зрозуміти, що бачить Педріньйо в структурі національної команди. Останніми днями відповідальні особи прискорили оформлення документів, щоб півзахисник міг бути доступний для виклику вже в березні.

Педріньйо в "Шахтарі". Фото: instagram.com/pedrovictor38_/

Натуралізацію прискорено через плей-офф ЧС

Очікується, що Педріньйо зможе отримати право виступати за збірну України до матчу плей-офф кваліфікації ЧС-2026 проти збірної Швеції, який заплановано на 26 березня. Саме цей поєдинок розглядається як ключовий фактор у прискоренні всіх процедур.

Педріньйо перед матчем. Фото: instagram.com/pedrovictor38_//

Педріньйо у квітні виповниться 28 років. У донецький клуб він перейшов улітку 2021 року з португальської "Бенфіки" за 18 млн євро, а після початку повномасштабної війни виступав в оренді за "Атлетіко Мінейро". Влітку 2024 року бразилець повернувся до "Шахтаря" та швидко став одним із ключових гравців команди, а розмови про його можливу натуралізацію вперше з'явилися ще минулого літа.

