Україна
Ребров особисто влаштував перегляд кандидатів у збірну України

Ребров особисто влаштував перегляд кандидатів у збірну України

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 18:01
Ребров почав новий відбір гравців перед плей-офф ЧС-2026
Тренери збірної України Вісенте Гомес (ліворуч) та Сергій Ребров. Фото: скриншот YouTube

Головний тренер збірної України Сергій Ребров відвідав тренувальний табір "Полісся", який проходить в Іспанії в рамках підготовки до другої частини сезону. Наставник національної команди зазначив, що уважно стежить за роботою українських клубів.

Ребров в інтерв'ю пресслужбі житомирського клубу підтвердив, що використовує такі візити як частину системного спостереження за потенційними кандидатами до збірної.

На ранній стадії зборів гравці ще далекі від оптимальних кондицій, проте сам процес підготовки вже дає змогу зробити перші висновки. Сергій Ребров наголосив, що в "Поліссі" є широке коло футболістів, за якими ведеться спостереження, і йдеться не лише про тих, хто вже отримував виклики до національної команди.

Сергей Ребров
Сергій Ребров спостерігає за гравцями. Фото: скриншот YouTube

Що Ребров відзначив після візиту в "Полісся"

Окрему увагу тренер збірної приділив роботі штабу житомирського клубу та змінам, які відбуваються в команді під керівництвом Руслана Ротаня. Ребров дав зрозуміти, що йому імпонує підхід наставника "Полісся" і те, як вибудовується конкуренція всередині складу.

"Мені подобається, як тут працюють і як ставляться до тренувального процесу. У команді є чимало гравців, які можуть претендувати на збірну, але все вирішує стабільність. Якщо футболіст показує рівень постійно, у нього завжди є шанс", — сказав Ребров.

На завершення наставник збірної додав, що ситуація з поверненням Олексія Гуцуляка до першої команди має важливе значення саме з погляду підготовки кандидатів до національної збірної. Це дасть змогу хавбеку краще підготуватися як до матчів УПЛ, так і до плей-офф кваліфікації ЧС-2026 проти Швеції.

Нагадаємо, один із лідерів збірної України пішов на зниження зарплати заради переходу в новий клуб.

Дерек Чісора поділився думкою про те, хто стане наступним суперником Олександра Усика.

спорт футбол Збірна України з футболу Сергій Ребров ЧС-2026 з футболу Полісся
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
