Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Ребров лично устроил просмотр кандидатов в сборную Украины

Ребров лично устроил просмотр кандидатов в сборную Украины

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 18:01
Ребров начал новый отбор игроков перед плей-офф ЧМ-2026
Тренеры сборной Украины Висенте Гомес (слева) и Сергей Ребров. Фото: скриншот YouTube

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров посетил тренировочный лагерь "Полесья", который проходит в Испании в рамках подготовки ко второй части сезона. Наставник национальной команды отметил, что внимательно следит за работой украинских клубов. 

Ребров в интервью пресс-службе житомирского клуба подтвердил, что использует такие визиты как часть системного наблюдения за потенциальными кандидатами в сборную.

Реклама
Читайте также:

На ранней стадии сборов игроки еще далеки от оптимальных кондиций, однако сам процесс подготовки уже позволяет сделать первые выводы. Сергей Ребров подчеркнул, что в "Полесье" есть широкий круг футболистов, за которыми ведется наблюдение, и речь идет не только о тех, кто уже получал вызовы в национальную команду. 

Сергей Ребров
Сергей Ребров наблюдает за игроками. Фото: скриншот YouTube

Что Ребров отметил после визита в "Полесье"

Отдельное внимание тренер сборной уделил работе штаба житомирского клуба и изменениям, которые происходят в команде под руководством Руслана Ротаня. Ребров дал понять, что ему импонирует подход наставника "Полесья" и то, как выстраивается конкуренция внутри состава.

"Мне нравится, как здесь работают и как относятся к тренировочному процессу. В команде есть немало игроков, которые могут претендовать на сборную, но все решает стабильность. Если футболист показывает уровень постоянно, у него всегда есть шанс", — сказал Ребров.

В завершение наставник сборной добавил, что ситуация с возвращением Алексея Гуцуляка в первую команду имеет важное значение именно с точки зрения подготовки кандидатов в национальную сборную. Это позволит хавбеку лучше подготовиться как к матчам УПЛ, так и к плей-офф квалификации ЧМ-2026 против Швеции.

Напомним, один из лидеров сборной Украины пошел на понижение зарплаты ради перехода в новый клуб. 

Дерек Чисора поделился мнением о том, кто станет следующим соперником Александра Усика. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Сергей Ребров ЧМ-2026 по футболу Полесье
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации