Ребров начал новый отбор игроков перед плей-офф ЧМ-2026

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров посетил тренировочный лагерь "Полесья", который проходит в Испании в рамках подготовки ко второй части сезона. Наставник национальной команды отметил, что внимательно следит за работой украинских клубов.

Ребров в интервью пресс-службе житомирского клуба подтвердил, что использует такие визиты как часть системного наблюдения за потенциальными кандидатами в сборную.

На ранней стадии сборов игроки еще далеки от оптимальных кондиций, однако сам процесс подготовки уже позволяет сделать первые выводы. Сергей Ребров подчеркнул, что в "Полесье" есть широкий круг футболистов, за которыми ведется наблюдение, и речь идет не только о тех, кто уже получал вызовы в национальную команду.

Что Ребров отметил после визита в "Полесье"

Отдельное внимание тренер сборной уделил работе штаба житомирского клуба и изменениям, которые происходят в команде под руководством Руслана Ротаня. Ребров дал понять, что ему импонирует подход наставника "Полесья" и то, как выстраивается конкуренция внутри состава.

"Мне нравится, как здесь работают и как относятся к тренировочному процессу. В команде есть немало игроков, которые могут претендовать на сборную, но все решает стабильность. Если футболист показывает уровень постоянно, у него всегда есть шанс", — сказал Ребров.

В завершение наставник сборной добавил, что ситуация с возвращением Алексея Гуцуляка в первую команду имеет важное значение именно с точки зрения подготовки кандидатов в национальную сборную. Это позволит хавбеку лучше подготовиться как к матчам УПЛ, так и к плей-офф квалификации ЧМ-2026 против Швеции.

