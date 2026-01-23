Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Чисора раскрыл имя следующего соперника Усика

Чисора раскрыл имя следующего соперника Усика

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 11:50
Инсайд Чисоры о новом бое Усика вызвал бурное обсуждение
Дерек Чисора отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Британский супертяжеловес Дерек Чисора поделился информацией о возможном следующем сопернике абсолютного чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF Александра Усика.

По словам опытного боксера, в кулуарах уже обсуждается конкретное имя и вероятное место проведения поединка, сообщает talkSPORT.

Реклама
Читайте также:

Дерек Чисора отметил, что слышал разговоры о бое Александра Усика с бывшим чемпионом мира из Мексики Энди Руисом. Предполагается, что такой поединок может пройти в Лас-Вегасе, где традиционно организуются самые статусные вечера профессионального бокса. 

Александр Усик
Александр Усик в конце 2025 года. Фото: скриншот YouTube

Что сейчас говорят о будущем Усика

Параллельно с этим сам Чисора продолжает подготовку к своему следующему бою. Ранее сообщалось, что его поединок против Деонтея Уайлдера планируется на апрель 2026 года в Великобритании, тогда как встреча Уайлдера с Усиком также остается в планах организаторов на более поздний срок.

"Я сейчас слышу, что Усик будет драться с Руисом в Вегасе. Именно такая информация доходит до меня в последнее время. Если же бой с Уайлдером будет окончательно согласован, я обязательно об этом сообщу", — сказал Чисора.

При этом возможный поединок Усика и Уайлдера, по предварительным данным, может состояться в конце июля или начале августа. Таким образом, ближайшие месяцы должны прояснить расстановку сил в супертяжелом дивизионе. 

Напомним, Руслан Ротань откровенно прокомментировал скандал с футболистами "Полесья". 

На чемпионате Европы по мини-футболу произошел скандал из-за игрока российского происхождения. 

спорт Александр Усик бокс Дерек Чисора Энди Руис
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации