Инсайд Чисоры о новом бое Усика вызвал бурное обсуждение

Британский супертяжеловес Дерек Чисора поделился информацией о возможном следующем сопернике абсолютного чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF Александра Усика.

По словам опытного боксера, в кулуарах уже обсуждается конкретное имя и вероятное место проведения поединка, сообщает talkSPORT.

Дерек Чисора отметил, что слышал разговоры о бое Александра Усика с бывшим чемпионом мира из Мексики Энди Руисом. Предполагается, что такой поединок может пройти в Лас-Вегасе, где традиционно организуются самые статусные вечера профессионального бокса.

Что сейчас говорят о будущем Усика

Параллельно с этим сам Чисора продолжает подготовку к своему следующему бою. Ранее сообщалось, что его поединок против Деонтея Уайлдера планируется на апрель 2026 года в Великобритании, тогда как встреча Уайлдера с Усиком также остается в планах организаторов на более поздний срок.

"Я сейчас слышу, что Усик будет драться с Руисом в Вегасе. Именно такая информация доходит до меня в последнее время. Если же бой с Уайлдером будет окончательно согласован, я обязательно об этом сообщу", — сказал Чисора.

При этом возможный поединок Усика и Уайлдера, по предварительным данным, может состояться в конце июля или начале августа. Таким образом, ближайшие месяцы должны прояснить расстановку сил в супертяжелом дивизионе.

