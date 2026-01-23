Інсайд Чісори про новий бій Усика викликав бурхливе обговорення

Чісора розкрив ім'я наступного суперника Усика
Британський суперважковаговик Дерек Чісора поділився інформацією про можливого наступного суперника абсолютного чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF Олександра Усика.
За словами досвідченого боксера, у кулуарах уже обговорюється конкретне ім'я та ймовірне місце проведення поєдинку, повідомляє talkSPORT.
Дерек Чісора зазначив, що чув розмови про бій Олександра Усика з колишнім чемпіоном світу з Мексики Енді Руїсом. Передбачається, що такий поєдинок може відбутися в Лас-Вегасі, де традиційно організовуються найстатусніші вечори професійного боксу.
Що зараз говорять про майбутнє Усика
Паралельно з цим сам Чісора продовжує підготовку до свого наступного бою. Раніше повідомлялося, що його поєдинок проти Деонтея Вайлдера планується на квітень 2026 року у Великій Британії, тоді як зустріч Вайлдера з Усиком також залишається в планах організаторів на пізніший термін.
"Я зараз чую, що Усик битиметься з Руїсом у Вегасі. Саме така інформація доходить до мене останнім часом. Якщо ж бій із Вайлдером буде остаточно узгоджено, я обов'язково про це повідомлю", — сказав Чісора.
При цьому можливий поєдинок Усика і Вайлдера, за попередніми даними, може відбутися наприкінці липня або на початку серпня. Таким чином, найближчі місяці мають прояснити розклад сил у суперважкому дивізіоні.
