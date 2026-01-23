Інсайд Чісори про новий бій Усика викликав бурхливе обговорення

Дерек Чісора відповідає на запитання. Фото: скріншот YouTube

Британський суперважковаговик Дерек Чісора поділився інформацією про можливого наступного суперника абсолютного чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF Олександра Усика.

За словами досвідченого боксера, у кулуарах уже обговорюється конкретне ім'я та ймовірне місце проведення поєдинку, повідомляє talkSPORT.

Дерек Чісора зазначив, що чув розмови про бій Олександра Усика з колишнім чемпіоном світу з Мексики Енді Руїсом. Передбачається, що такий поєдинок може відбутися в Лас-Вегасі, де традиційно організовуються найстатусніші вечори професійного боксу.

Олександр Усик наприкінці 2025 року. Фото: скріншот YouTube

Що зараз говорять про майбутнє Усика

Паралельно з цим сам Чісора продовжує підготовку до свого наступного бою. Раніше повідомлялося, що його поєдинок проти Деонтея Вайлдера планується на квітень 2026 року у Великій Британії, тоді як зустріч Вайлдера з Усиком також залишається в планах організаторів на пізніший термін.

"Я зараз чую, що Усик битиметься з Руїсом у Вегасі. Саме така інформація доходить до мене останнім часом. Якщо ж бій із Вайлдером буде остаточно узгоджено, я обов'язково про це повідомлю", — сказав Чісора.

При цьому можливий поєдинок Усика і Вайлдера, за попередніми даними, може відбутися наприкінці липня або на початку серпня. Таким чином, найближчі місяці мають прояснити розклад сил у суперважкому дивізіоні.

