Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Чісора розкрив ім'я наступного суперника Усика

Чісора розкрив ім'я наступного суперника Усика

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 11:50
Інсайд Чісори про новий бій Усика викликав бурхливе обговорення
Дерек Чісора відповідає на запитання. Фото: скріншот YouTube

Британський суперважковаговик Дерек Чісора поділився інформацією про можливого наступного суперника абсолютного чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF Олександра Усика.

За словами досвідченого боксера, у кулуарах уже обговорюється конкретне ім'я та ймовірне місце проведення поєдинку, повідомляє talkSPORT.

Реклама
Читайте також:

Дерек Чісора зазначив, що чув розмови про бій Олександра Усика з колишнім чемпіоном світу з Мексики Енді Руїсом. Передбачається, що такий поєдинок може відбутися в Лас-Вегасі, де традиційно організовуються найстатусніші вечори професійного боксу.

Александр Усик
Олександр Усик наприкінці 2025 року. Фото: скріншот YouTube

Що зараз говорять про майбутнє Усика

Паралельно з цим сам Чісора продовжує підготовку до свого наступного бою. Раніше повідомлялося, що його поєдинок проти Деонтея Вайлдера планується на квітень 2026 року у Великій Британії, тоді як зустріч Вайлдера з Усиком також залишається в планах організаторів на пізніший термін.

"Я зараз чую, що Усик битиметься з Руїсом у Вегасі. Саме така інформація доходить до мене останнім часом. Якщо ж бій із Вайлдером буде остаточно узгоджено, я обов'язково про це повідомлю", — сказав Чісора.

При цьому можливий поєдинок Усика і Вайлдера, за попередніми даними, може відбутися наприкінці липня або на початку серпня. Таким чином, найближчі місяці мають прояснити розклад сил у суперважкому дивізіоні.

Нагадаємо, Руслан Ротань відверто прокоментував скандал із футболістами "Полісся".

На чемпіонаті Європи з мініфутболу стався скандал через гравця російського походження.

спорт Олександр Усик бокс Дерек Чісора Енді Руїз
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації