Квиткова прилетела на сборы к Бражко с сюрпризом

Бражко на сборах Динамо ждал необычный сюрприз — детали
Полузащитник сборной Украины Владимир Бражко отпраздновал свой 24 день рождения на сборах "Динамо". Киевская команда в Турции готовится ко второй части сезона 2025/2026.
Хавбек чемпионов Украины получил сюрприз и подарок от близкого человека, сообщает портал Новини.LIVE.
Блогер и невеста полузащитника киевского "Динамо" Владимира Бражко Даша Квиткова лично поздравила футболиста с днем рождения. Девушка опубликовала на своей странице в социальной сети совместное фото с именинником, отметив геолокацию — Турция, где "Динамо" сейчас проводит тренировочные сборы.
Семейный день Бражко и Квитковой
На снимках пара обнимается и целуется, а также виден праздничный торт, который блогерка подготовила для своего возлюбленного. Позже Бражко репостнул эти кадры на своей странице. Футболист подписал публикацию словами: "Неожиданный и самый приятный сюрприз".
Отношения Бражко и Квитковой давно вышли за рамки публичного романа. Пара редко выносит личное напоказ, но регулярно демонстрирует поддержку друг друга в повседневной жизни.
