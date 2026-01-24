Квиткова прилетела на сборы к Бражко с сюрпризом

Владимир Бражко в Турции. Фото: пресс-служба "Динамо"

Полузащитник сборной Украины Владимир Бражко отпраздновал свой 24 день рождения на сборах "Динамо". Киевская команда в Турции готовится ко второй части сезона 2025/2026.

Хавбек чемпионов Украины получил сюрприз и подарок от близкого человека, сообщает портал Новини.LIVE.

Блогер и невеста полузащитника киевского "Динамо" Владимира Бражко Даша Квиткова лично поздравила футболиста с днем рождения. Девушка опубликовала на своей странице в социальной сети совместное фото с именинником, отметив геолокацию — Турция, где "Динамо" сейчас проводит тренировочные сборы.

Владимир Бражко и Даша Квиткова с сыном. Фото: instagram.com/vova.brazhko/

Семейный день Бражко и Квитковой

На снимках пара обнимается и целуется, а также виден праздничный торт, который блогерка подготовила для своего возлюбленного. Позже Бражко репостнул эти кадры на своей странице. Футболист подписал публикацию словами: "Неожиданный и самый приятный сюрприз".

Владимир Бражко и Даша Квиткова. Фото: instagram.com/vova.brazhko/

Отношения Бражко и Квитковой давно вышли за рамки публичного романа. Пара редко выносит личное напоказ, но регулярно демонстрирует поддержку друг друга в повседневной жизни.

