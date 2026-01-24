Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Бражко на сборах Динамо ждал необычный сюрприз — детали

Бражко на сборах Динамо ждал необычный сюрприз — детали

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 10:49
Квиткова прилетела на сборы к Бражко с сюрпризом
Владимир Бражко в Турции. Фото: пресс-служба "Динамо"

Полузащитник сборной Украины Владимир Бражко отпраздновал свой 24 день рождения на сборах "Динамо". Киевская команда в Турции готовится ко второй части сезона 2025/2026.

Хавбек чемпионов Украины получил сюрприз и подарок от близкого человека, сообщает портал Новини.LIVE

Реклама
Читайте также:

Блогер и невеста полузащитника киевского "Динамо" Владимира Бражко Даша Квиткова лично поздравила футболиста с днем рождения. Девушка опубликовала на своей странице в социальной сети совместное фото с именинником, отметив геолокацию — Турция, где "Динамо" сейчас проводит тренировочные сборы.

Владимир Бражко и Даша Квиткова
Владимир Бражко и Даша Квиткова с сыном. Фото: instagram.com/vova.brazhko/

Семейный день Бражко и Квитковой

На снимках пара обнимается и целуется, а также виден праздничный торт, который блогерка подготовила для своего возлюбленного. Позже Бражко репостнул эти кадры на своей странице. Футболист подписал публикацию словами: "Неожиданный и самый приятный сюрприз". 

Владимир Бражко и Даша Квиткова
Владимир Бражко и Даша Квиткова. Фото: instagram.com/vova.brazhko/

Отношения Бражко и Квитковой давно вышли за рамки публичного романа. Пара редко выносит личное напоказ, но регулярно демонстрирует поддержку друг друга в повседневной жизни.  

Напомним, ранее бывший тренер "Динамо" Алексей Михайличенко объяснил причину скандала с сантехником. 

А португальский футболист Криштиану Роналду впервые объявил дату окончания профессиональной карьеры. 

спорт футбол Даша Квиткова Динамо Владимир Бражко жены футболистов
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации