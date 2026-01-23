Видео
Україна
Польский тренер Динамо объяснил, чем опасна сборная Украины

Польский тренер Динамо объяснил, чем опасна сборная Украины

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 13:19
Ребров получил высокую оценку от польского тренера Динамо
Мацей Кендзерек (в центре) на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Представитель тренерского штаба киевского "Динамо" Мацей Кендзерек высоко оценил потенциал сборной Украины на фоне решающих матчей отбора к чемпионату мира 2026 года. По его словам, команда Сергея Реброва произвела сильное впечатление по итогам осеннего отрезка. 

Кендзерек в интервью YouTube-каналу Meczyki заявил, что "сине-желтые" выглядят готовыми к серьезным испытаниям.

Сборные Украины и Польши могут встретиться в финале плей-офф квалификации ЧМ-2026, если сумеют пройти своих соперников в полуфиналах — Швецию и Албанию соответственно. Возможная дуэль уже сейчас рассматривается как одна из самых интригующих в отборочном цикле. 

Сергей Ребров
Сергей Ребров наблюдает за игрой сборной Украины. Фото: скриншот YouTube

Почему команда Реброва впечатляет соперников 

Кендзерек отдельно отметил работу главного тренера сборной Украины Сергей Ребров, подчеркнув его смелость в кадровых решениях и тактической гибкости. По мнению специалиста, постоянные эксперименты с составом и расстановками позволяют украинской команде прогрессировать даже в условиях высокой конкуренции. 

"Я посмотрел все осенние матчи сборной Украины и могу сказать, что это действительно сильная команда. Ребров часто удивляет, он дает шанс дебютантам и не боится менять систему прямо по ходу цикла. Пример Михавко показывает, насколько быстро игроки могут вырасти в этой команде", — отметил Кендзерек. 

Польский специалист также выделил ключевые линии украинской сборной, отметив баланс между атакой и обороной. По его мнению, полузащита во главе с Русланом Малиновским задает темп игре, а линия защиты с Ильей Забарный выглядит особенно надежно. 

Напомним, стала известна дата окончания профессиональной карьеры футболиста Криштиану Роналду. 

Житомирское "Полесье" пережило скандал, Руслан Ротань оценил состояние дел в команде после того, как ситуация была улажена. 

Максим Яворницкий
Автор:
Максим Яворницкий
