Ребров получил высокую оценку от польского тренера Динамо

Мацей Кендзерек (в центре) на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Представитель тренерского штаба киевского "Динамо" Мацей Кендзерек высоко оценил потенциал сборной Украины на фоне решающих матчей отбора к чемпионату мира 2026 года. По его словам, команда Сергея Реброва произвела сильное впечатление по итогам осеннего отрезка.

Кендзерек в интервью YouTube-каналу Meczyki заявил, что "сине-желтые" выглядят готовыми к серьезным испытаниям.

Сборные Украины и Польши могут встретиться в финале плей-офф квалификации ЧМ-2026, если сумеют пройти своих соперников в полуфиналах — Швецию и Албанию соответственно. Возможная дуэль уже сейчас рассматривается как одна из самых интригующих в отборочном цикле.

Сергей Ребров наблюдает за игрой сборной Украины. Фото: скриншот YouTube

Почему команда Реброва впечатляет соперников

Кендзерек отдельно отметил работу главного тренера сборной Украины Сергей Ребров, подчеркнув его смелость в кадровых решениях и тактической гибкости. По мнению специалиста, постоянные эксперименты с составом и расстановками позволяют украинской команде прогрессировать даже в условиях высокой конкуренции.

"Я посмотрел все осенние матчи сборной Украины и могу сказать, что это действительно сильная команда. Ребров часто удивляет, он дает шанс дебютантам и не боится менять систему прямо по ходу цикла. Пример Михавко показывает, насколько быстро игроки могут вырасти в этой команде", — отметил Кендзерек.

Польский специалист также выделил ключевые линии украинской сборной, отметив баланс между атакой и обороной. По его мнению, полузащита во главе с Русланом Малиновским задает темп игре, а линия защиты с Ильей Забарный выглядит особенно надежно.

