Ребров отримав високу оцінку від польського тренера Динамо

Мацей Кендзьорек (у центрі) на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Представник тренерського штабу київського "Динамо" Мацей Кендзьорек високо оцінив потенціал збірної України на тлі вирішальних матчів відбору до чемпіонату світу 2026 року. За його словами, команда Сергія Реброва справила сильне враження за підсумками осіннього відрізка.

Кендзьорек в інтерв'ю YouTube-каналу Meczyki заявив, що "синьо-жовті" виглядають готовими до серйозних випробувань.

Збірні України та Польщі можуть зустрітися у фіналі плей-офф кваліфікації ЧС-2026, якщо зуміють пройти своїх суперників у півфіналах — Швецію та Албанію відповідно. Можлива дуель уже зараз розглядається як одна з найбільш загадкових у відбірковому циклі.

Сергій Ребров спостерігає за грою збірної України. Фото: скріншот YouTube

Чому команда Реброва вражає суперників

Кендзьорек окремо відзначив роботу головного тренера збірної України Сергія Реброва, підкресливши його сміливість у кадрових рішеннях і тактичній гнучкості. На думку фахівця, постійні експерименти зі складом та складом дають змогу українській команді прогресувати навіть в умовах високої конкуренції.

"Я подивився всі осінні матчі збірної України й можу сказати, що це дійсно сильна команда. Ребров часто дивує, він дає шанс дебютантам і не боїться змінювати систему прямо по ходу циклу. Приклад Михавка показує, наскільки швидко гравці можуть вирости в цій команді", — зазначив Кендзьорек.

Польський фахівець також виокремив ключові лінії української збірної, відзначивши баланс між атакою та обороною. На його думку, півзахист на чолі з Русланом Маліновським задає темп грі, а лінія захисту з Іллею Забарним виглядає особливо надійно.

