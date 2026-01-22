Матвієнко висловився про проблеми збірної України у відборі на ЧС-2026

Микола Матвієнко після матчу збірної України. Фото: УНІАН

Захисник збірної України та "Шахтаря" Микола Матвієнко підбив підсумки виступу національної команди у відбірковому циклі чемпіонату світу. За останні роки команда Сергія Реброва неодноразово стикалася з критикою вболівальників та експертів.

За підсумками кваліфікації Україна посіла друге місце в групі, набравши 10 очок у шести матчах, і продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль, нагадує Sport.ua.

Попереду у "синьо-жовтих" вирішальні матчі плей-оф. Уже 26 березня 2026 року збірна України прийме Швецію в півфіналі відбору, а в разі перемоги зіграє 31 березня з переможцем пари Польща — Албанія.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УНІАН

Чому Матвієнко не згоден із критикою

Під час кваліфікації гра української команди неодноразово ставала предметом критики. Особливо багато запитань викликав виїзний матч з Азербайджаном, який з боку виглядав важким і не динамічним, що породило сумніви в настрої та якості дій збірної.

"Виходячи на поле, ми ніколи не відбуваємо номер. Бувають матчі, де суперник повністю закривається, і тоді все вирішують нюанси — якість поля, швидкість м'яча, терпіння. У Баку нам довелося шукати рішення на ходу, але бажання перемогти було у всіх", — зазначив Матвієнко.

Микола Матвієнко грає в обороні. Фото: УНІАН

Захисник також дав стриману оцінку виступу команди у відборі, підкресливши, що максимальний результат можливий тільки за умови перемоги в групі. При цьому він не приховує особистої мрії: зіграти на чемпіонаті світу, попри вже солідний список трофеїв у клубній кар'єрі.

