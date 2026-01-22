Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Лідер збірної України різко відповів на критику команди

Лідер збірної України різко відповів на критику команди

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 18:17
Матвієнко висловився про проблеми збірної України у відборі на ЧС-2026
Микола Матвієнко після матчу збірної України. Фото: УНІАН

Захисник збірної України та "Шахтаря" Микола Матвієнко підбив підсумки виступу національної команди у відбірковому циклі чемпіонату світу. За останні роки команда Сергія Реброва неодноразово стикалася з критикою вболівальників та експертів.

За підсумками кваліфікації Україна посіла друге місце в групі, набравши 10 очок у шести матчах, і продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль, нагадує Sport.ua.

Реклама
Читайте також:

Попереду у "синьо-жовтих" вирішальні матчі плей-оф. Уже 26 березня 2026 року збірна України прийме Швецію в півфіналі відбору, а в разі перемоги зіграє 31 березня з переможцем пари Польща — Албанія.

Сергей Ребров
Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УНІАН

Чому Матвієнко не згоден із критикою

Під час кваліфікації гра української команди неодноразово ставала предметом критики. Особливо багато запитань викликав виїзний матч з Азербайджаном, який з боку виглядав важким і не динамічним, що породило сумніви в настрої та якості дій збірної.

"Виходячи на поле, ми ніколи не відбуваємо номер. Бувають матчі, де суперник повністю закривається, і тоді все вирішують нюанси — якість поля, швидкість м'яча, терпіння. У Баку нам довелося шукати рішення на ходу, але бажання перемогти було у всіх", — зазначив Матвієнко.

Николай Матвиенко
Микола Матвієнко грає в обороні. Фото: УНІАН

Захисник також дав стриману оцінку виступу команди у відборі, підкресливши, що максимальний результат можливий тільки за умови перемоги в групі. При цьому він не приховує особистої мрії: зіграти на чемпіонаті світу, попри вже солідний список трофеїв у клубній кар'єрі.

Нагадаємо, в Португалії грубо осквернили один із символів успіхів футболіста Кріштіану Роналду.

Мадридський "Реал" готується до першого гучного трансферу епохи нового головного тренера Альваро Арбелоа.

спорт футбол Збірна України з футболу Микола Матвієнко ЧС-2026 з футболу
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації