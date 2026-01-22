Матвиенко высказался о проблемах сборной Украины в отборе на ЧМ-2026

Лидер сборной Украины резко ответил на критику команды
Защитник сборной Украины и "Шахтера" Николай Матвиенко подвел итоги выступления национальной команды в отборочном цикле чемпионата мира. За последние годы команда Сергея Реброва неоднократно сталкивалась с критикой болельщиков и экспертов.
По итогам квалификации Украина заняла второе место в группе, набрав 10 очков в шести матчах, и продолжает борьбу за путевку на Мундиаль, напоминает Sport.ua.
Впереди у "сине-желтых" решающие матчи плей-офф. Уже 26 марта 2026 года сборная Украины примет Швецию в полуфинале отбора, а в случае победы сыграет 31 марта с победителем пары Польша — Албания.
Почему Матвиенко не согласен с критикой
По ходу квалификации игра украинской команды неоднократно становилась предметом критики. Особенно много вопросов вызвал выездной матч с Азербайджаном, который со стороны выглядел тяжелым и не динамичным, что породило сомнения в настрое и качестве действий сборной.
"Выходя на поле, мы никогда не отбываем номер. Бывают матчи, где соперник полностью закрывается, и тогда все решают нюансы — качество поля, скорость мяча, терпение. В Баку нам пришлось искать решения на ходу, но желание победить было у всех", — отметил Матвиенко.
Защитник также дал сдержанную оценку выступлению команды в отборе, подчеркнув, что максимальный результат возможен только при победе в группе. При этом он не скрывает личной мечты: сыграть на чемпионате мира, несмотря на уже солидный список трофеев в клубной карьере.
