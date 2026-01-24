Квіткова прилетіла на збори до Бражка із сюрпризом

Володимир Бражко в Туреччині. Фото: прес-служба "Динамо"

Півзахисник збірної України Володимир Бражко відсвяткував свій 24 день народження на зборах "Динамо". Київська команда в Туреччині готується до другої частини сезону 2025/2026.

Хавбек чемпіонів України отримав сюрприз та подарунок від близької людини, повідомляє портал Новини.LIVE.

Блогерка та наречена півзахисника київського "Динамо" Володимира Бражка Даша Квіткова особисто привітала футболіста з днем народження. Дівчина опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі спільне фото з іменинником, зазначивши геолокацію — Туреччина, де "Динамо" зараз проводить тренувальні збори.

Володимир Бражко та Даша Квіткова з сином. Фото: instagram.com/vova.brazhko/

Сімейний день Бражка та Квіткової

На знімках пара обіймається та цілується, а також видно святковий торт, який блогерка підготувала для свого коханого. Пізніше Бражко репостнув ці кадри на своїй сторінці. Футболіст підписав публікацію словами: "Несподіваний та найприємніший сюрприз".

Володимир Бражко та Даша Квіткова. Фото: instagram.com/vova.brazhko/

Стосунки Бражка та Квіткової давно вийшли за рамки публічного роману. Пара рідко виносить особисте напоказ, але регулярно демонструє підтримку один одного в повсякденному житті.

