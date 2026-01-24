Квіткова прилетіла на збори до Бражка із сюрпризом

На Бражка на зборах Динамо чекав незвичайний сюрприз — деталі
Півзахисник збірної України Володимир Бражко відсвяткував свій 24 день народження на зборах "Динамо". Київська команда в Туреччині готується до другої частини сезону 2025/2026.
Хавбек чемпіонів України отримав сюрприз та подарунок від близької людини, повідомляє портал Новини.LIVE.
Блогерка та наречена півзахисника київського "Динамо" Володимира Бражка Даша Квіткова особисто привітала футболіста з днем народження. Дівчина опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі спільне фото з іменинником, зазначивши геолокацію — Туреччина, де "Динамо" зараз проводить тренувальні збори.
Сімейний день Бражка та Квіткової
На знімках пара обіймається та цілується, а також видно святковий торт, який блогерка підготувала для свого коханого. Пізніше Бражко репостнув ці кадри на своїй сторінці. Футболіст підписав публікацію словами: "Несподіваний та найприємніший сюрприз".
Стосунки Бражка та Квіткової давно вийшли за рамки публічного роману. Пара рідко виносить особисте напоказ, але регулярно демонструє підтримку один одного в повсякденному житті.
Нагадаємо, раніше колишній тренер "Динамо" Олексій Михайличенко пояснив причину скандалу з сантехніком.
А португальський футболіст Кріштіану Роналду вперше оголосив дату закінчення професійної кар'єри.
Читайте Новини.LIVE!