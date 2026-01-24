Відео
На Бражка на зборах Динамо чекав незвичайний сюрприз — деталі

На Бражка на зборах Динамо чекав незвичайний сюрприз — деталі

Дата публікації: 24 січня 2026 10:49
Квіткова прилетіла на збори до Бражка із сюрпризом
Володимир Бражко в Туреччині. Фото: прес-служба "Динамо"

Півзахисник збірної України Володимир Бражко відсвяткував свій 24 день народження на зборах "Динамо". Київська команда в Туреччині готується до другої частини сезону 2025/2026.

Хавбек чемпіонів України отримав сюрприз та подарунок від близької людини, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Блогерка та наречена півзахисника київського "Динамо" Володимира Бражка Даша Квіткова особисто привітала футболіста з днем народження. Дівчина опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі спільне фото з іменинником, зазначивши геолокацію — Туреччина, де "Динамо" зараз проводить тренувальні збори.

Владимир Бражко и Даша Квиткова
Володимир Бражко та Даша Квіткова з сином. Фото: instagram.com/vova.brazhko/

Сімейний день Бражка та Квіткової

На знімках пара обіймається та цілується, а також видно святковий торт, який блогерка підготувала для свого коханого. Пізніше Бражко репостнув ці кадри на своїй сторінці. Футболіст підписав публікацію словами: "Несподіваний та найприємніший сюрприз".

Владимир Бражко и Даша Квиткова
Володимир Бражко та Даша Квіткова. Фото: instagram.com/vova.brazhko/

Стосунки Бражка та Квіткової давно вийшли за рамки публічного роману. Пара рідко виносить особисте напоказ, але регулярно демонструє підтримку один одного в повсякденному житті.

Нагадаємо, раніше колишній тренер "Динамо" Олексій Михайличенко пояснив причину скандалу з сантехніком.

А португальський футболіст Кріштіану Роналду вперше оголосив дату закінчення професійної кар'єри.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
