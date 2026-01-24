Видео
Україна
Главная Спорт Зинченко принял важное решение перед трансфером в Аякс

Зинченко принял важное решение перед трансфером в Аякс

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 11:51
Зинченко согласился на серьезное снижение зарплаты в Аяксе
Александр Зинченко в сборной Украины. Фото: УАФ

Вице-капитан сборной Украины Александр Зинченко может начать вторую половину нынешнего сезона в другой команде. Защитник впервые за много лет уедет из Англии. 

В Нидерландах Зинченко не сможет зарабатывать столько, сколько он получал в "Арсенале", сообщает Ajaxfinancials.

Нидерландский "Аякс" и английский "Арсенал" продолжают переговоры о переходе в амстердамский клуб Александра Зинченко. Изначально речь шла об аренде на полгода, но потенциальный покупатель хочет добиться права на полноценный трансфер. "Канониры" не против такого варианта, чтобы заработать на уходе 29-летнего футболиста. 

Александр Зинченко
Владимир Бражко (слева) и Александр Зинченко. Фото: скриншот YouTube

Сколько Зинченко будет получать в "Аяксе" 

Амстердамский клуб не сможет платить украинцу столько же, сколько он получал в составе "канониров". До конца сезона 2025/2026 Зинченко заработает в "Аяксе" 2,5 млн евро. Летом зарплата защитника может быть пересмотрена, но не исключено, что она составит 5 млн евро в год. 

В составе "Арсенала" Зинченко зарабатывает 7,2 млн евро в год. Контракт Александра с "канонирами" заканчивается в июне 2026-го года. Украинец не входит в планы тренерского штаба лондонской команды. Первую половину сезона он провел в аренде в "Ноттингем Форест", но и там у игрока не получилось вернуть карьеру на прежний уровень. 

Напомним, лидер "Динамо" Владимир Бражко получил романтический подарок во время сборов команды в Турции. 

Один из тренеров "бело-синих" поделился мнением о сильных сторонах сборной Украины и ее главного тренера Сергея Реброва. 

