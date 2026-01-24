Відео
Україна
Зінченко прийняв важливе рішення перед трансфером в Аякс

Дата публікації: 24 січня 2026 11:51
Зінченко погодився на серйозне зниження зарплати в Аяксі
Олександр Зінченко у збірній України. Фото: УАФ

Віцекапітан збірної України Олександр Зінченко може почати другу половину нинішнього сезону в іншій команді. Захисник уперше за багато років виїде з Англії.

У Нідерландах Зінченко не зможе заробляти стільки, скільки він отримував в "Арсеналі", повідомляє Ajaxfinancials.

Нідерландський "Аякс" та англійський "Арсенал" продовжують переговори про перехід в амстердамський клуб Олександра Зінченка. Спочатку йшлося про оренду на пів року, але потенційний покупець хоче домогтися права на повноцінний трансфер. "Каноніри" не проти такого варіанту, щоб заробити на відході 29-річного футболіста.

Александр Зинченко
Володимир Бражко (ліворуч) та Олександр Зінченко. Фото: скриншот YouTube

Скільки Зінченко отримуватиме в "Аяксі"

Амстердамський клуб не зможе платити українцеві стільки ж, скільки він отримував у складі "канонірів". До кінця сезону 2025/2026 Зінченко заробить в "Аяксі" 2,5 млн євро. Влітку зарплата захисника може бути переглянута, але не виключено, що вона становитиме 5 млн євро на рік.

У складі "Арсеналу" Зінченко заробляє 7,2 млн євро на рік. Контракт Олександра з "канонірами" закінчується в червні 2026 року. Українець не входить до планів тренерського штабу лондонської команди. Першу половину сезону він провів в оренді в "Ноттінгем Форест", але й там у гравця не вийшло повернути кар'єру на колишній рівень.

Нагадаємо, лідер "Динамо" Володимир Бражко отримав романтичний подарунок під час зборів команди в Туреччині.

Один із тренерів "біло-синіх" поділився думкою про сильні сторони збірної України та її головного тренера Сергія Реброва.

спорт футбол Олександр Зінченко Футбол трансфери Арсенал Аякс
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
