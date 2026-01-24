Зінченко погодився на серйозне зниження зарплати в Аяксі

Олександр Зінченко у збірній України. Фото: УАФ

Віцекапітан збірної України Олександр Зінченко може почати другу половину нинішнього сезону в іншій команді. Захисник уперше за багато років виїде з Англії.

У Нідерландах Зінченко не зможе заробляти стільки, скільки він отримував в "Арсеналі", повідомляє Ajaxfinancials.

Нідерландський "Аякс" та англійський "Арсенал" продовжують переговори про перехід в амстердамський клуб Олександра Зінченка. Спочатку йшлося про оренду на пів року, але потенційний покупець хоче домогтися права на повноцінний трансфер. "Каноніри" не проти такого варіанту, щоб заробити на відході 29-річного футболіста.

Володимир Бражко (ліворуч) та Олександр Зінченко. Фото: скриншот YouTube

Скільки Зінченко отримуватиме в "Аяксі"

Амстердамський клуб не зможе платити українцеві стільки ж, скільки він отримував у складі "канонірів". До кінця сезону 2025/2026 Зінченко заробить в "Аяксі" 2,5 млн євро. Влітку зарплата захисника може бути переглянута, але не виключено, що вона становитиме 5 млн євро на рік.

У складі "Арсеналу" Зінченко заробляє 7,2 млн євро на рік. Контракт Олександра з "канонірами" закінчується в червні 2026 року. Українець не входить до планів тренерського штабу лондонської команди. Першу половину сезону він провів в оренді в "Ноттінгем Форест", але й там у гравця не вийшло повернути кар'єру на колишній рівень.

