Ребров запускает натурализацию лидера Шахтера

Дата публикации 25 января 2026 08:49
Педриньо может дебютировать за сборную Украины уже в марте
Педриньо во время разминки. Фото: instagram.com/pedrovictor38_/

Бразильский легионер "Шахтера" Педриньо в ближайшее время может получить украинское гражданство и право выступать за национальную команду. Процесс натурализации перешел в активную фазу.

С футболистом лично контактировал главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, сообщает ESPN.

Читайте также:

Наставник "сине-желтых" дал понять, что видит Педриньо в структуре национальной команды. В последние дни ответственные лица ускорили оформление документов, чтобы полузащитник мог быть доступен для вызова уже в марте. 

Педриньо
Педриньо в "Шахтере". Фото: instagram.com/pedrovictor38_/

Натурализация ускорена из-за плей-офф ЧМ

Ожидается, что Педриньо сможет получить право выступать за сборную Украины к матчу плей-офф квалификации ЧМ-2026 против сборной Швеции, который запланирован на 26 марта. Именно этот поединок рассматривается как ключевой фактор в ускорении всех процедур. 

Педриньо
Педриньо перед матчем. Фото: instagram.com/pedrovictor38_/

Педриньо в апреле исполнится 28 лет. В донецкий клуб он перешел летом 2021 года из португальской "Бенфики" за 18 млн евро, а после начала полномасштабной войны выступал в аренде за "Атлетико Минейро". Летом 2024 года бразилец вернулся в "Шахтер" и быстро стал одним из ключевых игроков команды, а разговоры о его возможной натурализации впервые появились еще прошлым летом. 

Напомним, один из футболистов сборной Украины готовится сменить клуб ради возможности сыграть против Швеции. 

Известный боксер Дерек Чисора удивил словами о сопернике Александра Усика и подготовке к новому бою. 

COVID-паспорта футбол Сборная Украины по футболу ФК Шахтер Сергей Ребров Педриньо (футболист)
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
