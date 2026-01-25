Педриньо может дебютировать за сборную Украины уже в марте

Педриньо во время разминки. Фото: instagram.com/pedrovictor38_/

Бразильский легионер "Шахтера" Педриньо в ближайшее время может получить украинское гражданство и право выступать за национальную команду. Процесс натурализации перешел в активную фазу.

С футболистом лично контактировал главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, сообщает ESPN.

Реклама

Читайте также:

Наставник "сине-желтых" дал понять, что видит Педриньо в структуре национальной команды. В последние дни ответственные лица ускорили оформление документов, чтобы полузащитник мог быть доступен для вызова уже в марте.

Педриньо в "Шахтере". Фото: instagram.com/pedrovictor38_/

Натурализация ускорена из-за плей-офф ЧМ

Ожидается, что Педриньо сможет получить право выступать за сборную Украины к матчу плей-офф квалификации ЧМ-2026 против сборной Швеции, который запланирован на 26 марта. Именно этот поединок рассматривается как ключевой фактор в ускорении всех процедур.

Педриньо перед матчем. Фото: instagram.com/pedrovictor38_/

Педриньо в апреле исполнится 28 лет. В донецкий клуб он перешел летом 2021 года из португальской "Бенфики" за 18 млн евро, а после начала полномасштабной войны выступал в аренде за "Атлетико Минейро". Летом 2024 года бразилец вернулся в "Шахтер" и быстро стал одним из ключевых игроков команды, а разговоры о его возможной натурализации впервые появились еще прошлым летом.

Напомним, один из футболистов сборной Украины готовится сменить клуб ради возможности сыграть против Швеции.

Известный боксер Дерек Чисора удивил словами о сопернике Александра Усика и подготовке к новому бою.