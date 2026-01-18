Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Клуб, интересующийся Луниным, готов пригласить Хаби Алонсо

Клуб, интересующийся Луниным, готов пригласить Хаби Алонсо

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 22:06
Хаби Алонсо могут пригласить в Тоттенхэм вместо Томаса Франка
Хаби Алонсо. Фото: Reuters

Лондонский "Тоттенхэм" в этом сезоне показывает не лучшие результаты в АПЛ. Поэтому зашаталось место на тренерском мостике Томаса Франка.

Специалиста может заменить экс-тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо, сообщил портал The Independent.

Реклама
Читайте также:
Хаби Алонсо
Хаби Алонсо с игроками "Реала". Фото: Reuters

Алонсо может быстро найти работу

Руководство "Тоттенхэма" рассматривает вариант смены главного тренера на фоне серии неудачных результатов, и одним из ключевых кандидатов на эту должность внутри клуба называют Алонсо.

Вопрос будущего действующего наставника Томаса Франка обострился после домашнего поражения от "Вест Хэма" (1:2). Это уже второе подряд поражение на своем поле, после которого атмосфера вокруг команды резко ухудшилась.

По информации источников, в случае отставки Франка именно Алонсо рассматривается как фигура, способная перезапустить проект и стабилизировать ситуацию в короткие сроки. Его имя уже обсуждалось на внутренних совещаниях клуба как приоритетный вариант на случай кадровых изменений.

В то же время в "Тоттенхэме" осознают сложность переговоров: Алонсо не спешит принимать решение и рассчитывает на более широкий выбор предложений в ближайшие месяцы. Из-за этого клуб рискует потерять тренера, если процесс затянется.

Дополнительным фактором является календарь, поскольку уже в ближайшее время лондонцы проведут ключевой матч Лиги чемпионов против "Боруссии" Дортмунд, и именно этот поединок может стать решающим для дальнейшей судьбы Франка.

Напомним, ранее украинская олимпийская чемпионка Парижа в прыжках в высоту Ярослава Магучих начала сезон с победы.

Украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская удивили провалом на старте Открытого чемпионата Австралии.

футбол Реал Мадрид Тоттенхэм Хаби Алонсо АПЛ
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации