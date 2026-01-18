Хаби Алонсо могут пригласить в Тоттенхэм вместо Томаса Франка

Хаби Алонсо. Фото: Reuters

Лондонский "Тоттенхэм" в этом сезоне показывает не лучшие результаты в АПЛ. Поэтому зашаталось место на тренерском мостике Томаса Франка.

Специалиста может заменить экс-тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо, сообщил портал The Independent.

Алонсо может быстро найти работу

Руководство "Тоттенхэма" рассматривает вариант смены главного тренера на фоне серии неудачных результатов, и одним из ключевых кандидатов на эту должность внутри клуба называют Алонсо.

Вопрос будущего действующего наставника Томаса Франка обострился после домашнего поражения от "Вест Хэма" (1:2). Это уже второе подряд поражение на своем поле, после которого атмосфера вокруг команды резко ухудшилась.

По информации источников, в случае отставки Франка именно Алонсо рассматривается как фигура, способная перезапустить проект и стабилизировать ситуацию в короткие сроки. Его имя уже обсуждалось на внутренних совещаниях клуба как приоритетный вариант на случай кадровых изменений.

В то же время в "Тоттенхэме" осознают сложность переговоров: Алонсо не спешит принимать решение и рассчитывает на более широкий выбор предложений в ближайшие месяцы. Из-за этого клуб рискует потерять тренера, если процесс затянется.

Дополнительным фактором является календарь, поскольку уже в ближайшее время лондонцы проведут ключевой матч Лиги чемпионов против "Боруссии" Дортмунд, и именно этот поединок может стать решающим для дальнейшей судьбы Франка.

