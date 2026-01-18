Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Клуб, який цікавився Луніним, готовий запросити Хабі Алонсо

Клуб, який цікавився Луніним, готовий запросити Хабі Алонсо

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 22:06
Хабі Алонсо можуть запросити в Тоттенгем замість Томаса Франка
Хабі Алонсо. Фото: Reuters

Лондонський "Тоттенгем" цього сезону показує не найкращі результати в АПЛ. Тому захиталося місце на тренерському мостику Томаса Франка.

Фахівця може замінити екстренер мадридського "Реалу" Хабі Алонсо, повідомив портал The Independent.

Реклама
Читайте також:
Хаби Алонсо
Хабі Алонсо з гравцями "Реалу". Фото: Reuters

Алонсо може швидко знайти роботу

Керівництво "Тоттенгема" розглядає варіант зміни головного тренера на тлі серії невдалих результатів, і одним із ключових кандидатів на цю посаду всередині клубу називають Алонсо.

Питання майбутнього чинного наставника Томаса Франка загострилося після домашньої поразки від "Вест Гема" (1:2). Це вже друга поспіль поразка на власному полі, після якої атмосфера навколо команди різко погіршилася.

За інформацією джерел, у разі відставки Франка саме Алонсо розглядається як фігура, здатна перезапустити проєкт і стабілізувати ситуацію в короткі терміни. Його ім’я вже обговорювалося на внутрішніх нарадах клубу як пріоритетний варіант на випадок кадрових змін.

Водночас у "Тоттенгемі" усвідомлюють складність переговорів: Алонсо не поспішає ухвалювати рішення і розраховує на ширший вибір пропозицій у найближчі місяці. Через це клуб ризикує втратити тренера, якщо процес затягнеться.

Додатковим фактором є календар, оскільки уже найближчим часом лондонці проведуть ключовий матч Ліги чемпіонів проти "Боруссії" Дортмунд, і саме цей поєдинок може стати вирішальним для подальшої долі Франка.

Нагадаємо, раніше українська олімпійська чемпіонка Парижу у стрибках у висоту Ярослава Магучіх почала сезон з перемоги.

Українські тенісистки Марта Костюк та Даяна Ястремська здивували провалом на старті Відкритого чемпіонату Австралії.

футбол Реал Мадрид Тоттенгем Хабі Алонсо АПЛ
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації