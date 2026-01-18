Хабі Алонсо можуть запросити в Тоттенгем замість Томаса Франка

Хабі Алонсо. Фото: Reuters

Лондонський "Тоттенгем" цього сезону показує не найкращі результати в АПЛ. Тому захиталося місце на тренерському мостику Томаса Франка.

Фахівця може замінити екстренер мадридського "Реалу" Хабі Алонсо, повідомив портал The Independent.

Алонсо може швидко знайти роботу

Керівництво "Тоттенгема" розглядає варіант зміни головного тренера на тлі серії невдалих результатів, і одним із ключових кандидатів на цю посаду всередині клубу називають Алонсо.

Питання майбутнього чинного наставника Томаса Франка загострилося після домашньої поразки від "Вест Гема" (1:2). Це вже друга поспіль поразка на власному полі, після якої атмосфера навколо команди різко погіршилася.

За інформацією джерел, у разі відставки Франка саме Алонсо розглядається як фігура, здатна перезапустити проєкт і стабілізувати ситуацію в короткі терміни. Його ім’я вже обговорювалося на внутрішніх нарадах клубу як пріоритетний варіант на випадок кадрових змін.

Водночас у "Тоттенгемі" усвідомлюють складність переговорів: Алонсо не поспішає ухвалювати рішення і розраховує на ширший вибір пропозицій у найближчі місяці. Через це клуб ризикує втратити тренера, якщо процес затягнеться.

Додатковим фактором є календар, оскільки уже найближчим часом лондонці проведуть ключовий матч Ліги чемпіонів проти "Боруссії" Дортмунд, і саме цей поєдинок може стати вирішальним для подальшої долі Франка.

