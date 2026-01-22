Відео
Роберто Моралес оцінив роботу Альваро Арбелоа в Реалі

Роберто Моралес оцінив роботу Альваро Арбелоа в Реалі

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 16:11
Моралес розкритикував Реал за призначення Арбелоа
Альваро Арбелоа під час матчу. Фото: Reuters/Pablo Morano

Мадридський "Реал" офіційно очолив Альваро Арбелоа. Перші матчі під керівництвом нового головного тренера склалися для "вершкових" непросто, проте в Лізі чемпіонів команда видала результативну відповідь, розгромивши Монако з рахунком 6:1.

Призначення Арбелоа та його перші кроки в "Реалі" оцінив український коментатор та воїн ЗСУ Роберто Моралес в інтерв'ю Telegram-каналу Madridista UА.

Експерт відзначив контекст, у якому новому тренеру довелося розпочинати роботу, та окремо зупинився на очікуваннях від його дебютного сезону біля керма мадридського клубу. Скепсис навколо можливого тренерського майбутнього Альваро Арбелоа залишається високим, і це зрозуміло.

Альваро Арбелоа
Альваро Арбелоа на "Сантьєго Бернабеу". Фото: Reuters/Susana Vera

Що не так із призначенням Арбелоа

Йдеться про фахівця без досвіду роботи з дорослими командами, який опинився в максимально вимогливому середовищі та був змушений ухвалювати рішення в екстрених умовах, коли фізичний стан колективу та загальний контекст залишали мало простору для маневру.

При цьому сам підхід Арбелоа викликає інтерес у частини експертів. У його роботі проглядаються системність та власні ідеї, нехай і засновані на інших принципах, ніж у Хабі Алонсо. Різниця в тому, що Арбелоа досі працював із молоддю, а перехід на рівень дорослих команд. Це інший масштаб відповідальності та тиску.

"Скепсису тут більш ніж достатньо, і я теж не вірю в його довгостроковий успіх. Але в рамках одного сезону можуть бути як вдалі відрізки, так і серйозні провали. Він прийняв команду в складному стані й без досвіду роботи із зірками, а це завжди ризик", — зазначив Моралес, оцінюючи перспективи Арбелоа.

Нагадаємо, мадридський "Реал" готується підписати досвідченого футболіста, який виступає в Саудівській Аравії.

Тренер Юрій Вернидуб оцінив перспективи українських гравців переїхати в закордонні чемпіонати.

спорт футбол Реал Мадрид тренер Роберто Моралес Альваро Арбелоа
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
