Україна
Роберто Моралес оценил работу Альваро Арбелоа в Реале

Роберто Моралес оценил работу Альваро Арбелоа в Реале

Дата публикации 22 января 2026 16:11
Моралес раскритиковал Реал за назначение Арбелоа
Альваро Арбелоа во время матча. Фото: Reuters/Pablo Morano

Мадридский "Реал" официально возглавил Альваро Арбелоа. Первые матчи под руководством нового главного тренера сложились для "сливочных" непросто, однако в Лиге чемпионов команда выдала результативный ответ, разгромив Монако со счетом 6:1.

Назначение Арбелоа и его первые шаги в "Реале" оценил украинский комментатор и воин ВСУ Роберто Моралес в интервью Telegram-каналу Madridista UА.

Эксперт отметил контекст, в котором новому тренеру пришлось начинать работу, и отдельно остановился на ожиданиях от его дебютного сезона у руля мадридского клуба. Скепсис вокруг возможного тренерского будущего Альваро Арбелоа остается высоким, и это объяснимо. 

Альваро Арбелоа
Альваро Арбелоа на "Сантьего Бернабеу". Фото: Reuters/Susana Vera

Что не так с назначением Арбелоа

Речь идёт о специалисте без опыта работы со взрослыми командами, который оказался в максимально требовательной среде и был вынужден принимать решения в экстренных условиях, когда физическое состояние коллектива и общий контекст оставляли мало пространства для манёвра.

При этом сам подход Арбелоа вызывает интерес у части экспертов. В его работе просматриваются системность и собственные идеи, пусть и основанные на других принципах, чем у Хаби Алонсо. Разница в том, что Арбелоа до сих пор работал с молодежью, а переход на уровень взрослых команд. Это иной масштаб ответственности и давления.

"Скепсиса здесь более чем достаточно, и я тоже не верю в его долгосрочный успех. Но в рамках одного сезона могут быть как удачные отрезки, так и серьезные провалы. Он принял команду в сложном состоянии и без опыта работы со звёздами, а это всегда риск", — отметил Моралес, оценивая перспективы Арбелоа. 

Напомним, мадридский "Реал" готовится подписать опытного футболиста, который выступает в Саудовской Аравии. 

Тренер Юрий Вернидуб оценил перспективы украинских игроков переехать в зарубежные чемпионаты. 

спорт футбол Реал Мадрид тренер Роберто Моралес Альваро Арбелоа
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
