Лунин принял решение, которое может расстроить Реал

26 января 2026 14:08
Трансфер Лунина может стать первой продажей Реала при Арбелоа
Андрей Лунин во время тренировки. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин больше не хочет оставаться в мадридском "Реале". Он больше не верит в собственные шансы выиграть конкуренцию у Тибо Куртуа и других вратарей. 

Лунин готов покинуть "Сантьяго Бернабеу" уже в ближайшее время, сообщает El Nacional

Читайте также:

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин в сезоне 2025/2026 окончательно выпал из основного состава испанской команды. Смена тренера не повысила его шансы на игровую практику. Альваро Арбелоа сменил Хаби Алонсо, но украинский футболист остался на скамейке запасных. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин на пути мяча. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Что собирается делать Лунин 

Новый наставник "Реала" пообещал голкиперу, что оценит его шансы вернуться в основной состав команды. Однако Лунин уже провел встречу с Арбелоа и сообщил ему о желании сменить обстановку. После этого вратарь сообщил то же самое клубному руководству. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин готов уйти из "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Лунин собирается завершить сезон в составе "Реала", после чего перейдет в другую команду. У Андрея хватает предложений, поскольку им интересуются в Испании и Италии. Контракт футболиста со "сливочными" завершится только в 2030 году. "Реал" хочет получить за Лунина не менее 15 млн евро. 

Напомним, бывший тренер "Реала" Хаби Алонсо проведет переговоры с английским "Ливерпулем". 

Лидер киевского "Динамо" Николай Шапаренко положил конец слухам о новом клубе в своей карьере. 

спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансферы Андрей Лунин
Максим Яворницкий
Автор:
Максим Яворницкий
