Шапаренко дал ответ на все слухи о своем будущем

Николай Шапаренко с капитанской повязкой. Фото: пресс-служба "Динамо"

Полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко продлил контракт с киевским клубом до лета 2030 года. Для игрока это решение стало логичным продолжением пути в команде, где он вырос как футболист и сформировался как лидер средней линии.

Шапаренко откровенно рассказал в интервью клубной пресс-службе, почему выбрал такой вектор продолжения карьеры.

Реклама

Читайте также:

В "Динамо" подчеркивают, что переговоры прошли спокойно и без затяжных обсуждений. Стороны быстро пришли к согласию, что стало отражением взаимного доверия между клубом и футболистом, для которого киевская команда остается приоритетом.

Николай Шапаренко работает на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Почему Шапаренко остался в "Динамо"

Новый контракт Николай воспринимается как важный сигнал стабильности на фоне постоянных трансферных слухов вокруг ключевых игроков. В клубе рассчитывают, что полузащитник станет одной из опор команды в ближайшие годы и поможет реализовать долгосрочные спортивные цели. Сам футболист подчеркнул, что для него это не просто юридический шаг, а осознанный выбор.

Николай Шапаренко и президент "Динамо" Игорь Суркис. Фото: пресс-служба клуба

"Прежде всего я остаюсь дома, в своем родном клубе, и это для меня большое событие. Хочу поблагодарить президента и болельщиков за доверие и поддержку. О целях не хочу говорить громко, лучше доказывать все делом и в тишине", — отметил Шапаренко.

Напомним, "Динамо" было готово продать другого футболиста, но получило запрет от УЕФА.

Тем временем во Франции жестоко раскритиковали бывшего защитника "бело-синих" Илью Забарного.