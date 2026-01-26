Забарный стал трансферной ошибкой ПСЖ - Дюгарри раскритиковал переход

Экс-футболист сборной Франции назвал Забарного ошибкой
Украинский центральный защитник Илья Забарный пока потерял место в основном составе "ПСЖ". Футболист чаще используется как игрок ротации.
О ситуации с летними новичками "ПСЖ" высказался бывший футболист сборной Франции Кристоф Дюгарри, сообщает PlanetePSG.
Забарный и Шевалье не оправдывают ожиданий
Бывший игрок сборной Франции раскритиковал трансферную политику "ПСЖ", в частности подписание украинского защитника Ильи Забарного и французского вратаря Люки Шевалье. Эти трансферы он назвал ошибочными.
По оценке Дюгарри, оба футболиста пока не смогли органично вписаться в командную модель парижан. По его мнению, их выступления пока не соответствуют ожиданиям тренерского штаба и спортивного руководства клуба.
Эксперт также отметил, что спортивный директор Луиш Кампуш и главный тренер Луис Энрике разочарованы текущим уровнем игры новичков. Ожидалось, что их адаптация и влияние на результаты команды будут значительно быстрее.
По мнению Дюгарри, нынешняя ситуация может свидетельствовать об ошибке в оценке готовности футболистов к выступлениям за "ПСЖ". В то же время он подчеркнул, что ситуация еще может измениться, и трансферы не стоит считать окончательно провальными, однако на данный момент ожидаемого эффекта они не дали.
