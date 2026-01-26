Видео
Экс-футболист сборной Франции назвал Забарного ошибкой

Дата публикации 26 января 2026 10:32
Забарный стал трансферной ошибкой ПСЖ - Дюгарри раскритиковал переход
Илья Забарный. Фото: Reuters

Украинский центральный защитник Илья Забарный пока потерял место в основном составе "ПСЖ". Футболист чаще используется как игрок ротации.

О ситуации с летними новичками "ПСЖ" высказался бывший футболист сборной Франции Кристоф Дюгарри, сообщает PlanetePSG.

Читайте также:
Илья Забарный
Илья Забарный. Фото: Reuters

Забарный и Шевалье не оправдывают ожиданий

Бывший игрок сборной Франции раскритиковал трансферную политику "ПСЖ", в частности подписание украинского защитника Ильи Забарного и французского вратаря Люки Шевалье. Эти трансферы он назвал ошибочными.

По оценке Дюгарри, оба футболиста пока не смогли органично вписаться в командную модель парижан. По его мнению, их выступления пока не соответствуют ожиданиям тренерского штаба и спортивного руководства клуба.

Эксперт также отметил, что спортивный директор Луиш Кампуш и главный тренер Луис Энрике разочарованы текущим уровнем игры новичков. Ожидалось, что их адаптация и влияние на результаты команды будут значительно быстрее.

По мнению Дюгарри, нынешняя ситуация может свидетельствовать об ошибке в оценке готовности футболистов к выступлениям за "ПСЖ". В то же время он подчеркнул, что ситуация еще может измениться, и трансферы не стоит считать окончательно провальными, однако на данный момент ожидаемого эффекта они не дали.

Напомним, ранее экс-футболист сборной Украины Сергей Рыбалка высказался о драке против Артема Милевского.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров просмотрел кандидатов в национальную команду.

футбол ПСЖ Французская Лига 1 Илья Забарный украинские легионеры (футбол)
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
