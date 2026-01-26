Забарний став трансферною помилкою ПСЖ — Дюгаррі розкритикував перехід

Ілля Забарний. Фото: Reuters

Український центральний захисник Ілля Забарний наразі втратив місце в основному складі "ПСЖ". Футболіст частіше використовується як гравець ротації.

Про ситуацію з літніми новачками "ПСЖ" висловився колишній футболіст збірної Франції Крістоф Дюгаррі, повідомляє PlanetePSG.

Забарний та Шевальє не виправдовують очікувань

Колишній гравець збірної Франції розкритикував трансферну політику "ПСЖ", зокрема підписання українського захисника Іллі Забарного та французького воротаря Люки Шевальє. Ці трансфери він назвав помилковими.

За оцінкою Дюгаррі, обидва футболісти поки не змогли органічно вписатися в командну модель парижан. На його думку, їхні виступи наразі не відповідають очікуванням тренерського штабу та спортивного керівництва клубу.

Експерт також зазначив, що спортивний директор Луїш Кампуш і головний тренер Луїс Енріке розчаровані поточним рівнем гри новачків. Очікувалося, що їхня адаптація та вплив на результати команди будуть значно швидшими.

На думку Дюгаррі, нинішня ситуація може свідчити про помилку в оцінці готовності футболістів до виступів за "ПСЖ". Водночас він підкреслив, що ситуація ще може змінитися, і трансфери не варто вважати остаточно провальними, однак на цей момент очікуваного ефекту вони не дали.

