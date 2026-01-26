Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ексфутболіст збірної Франції назвав Забарного помилкою

Ексфутболіст збірної Франції назвав Забарного помилкою

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 10:32
Забарний став трансферною помилкою ПСЖ — Дюгаррі розкритикував перехід
Ілля Забарний. Фото: Reuters

Український центральний захисник Ілля Забарний наразі втратив місце в основному складі "ПСЖ". Футболіст частіше використовується як гравець ротації.

Про ситуацію з літніми новачками "ПСЖ" висловився колишній футболіст збірної Франції Крістоф Дюгаррі, повідомляє PlanetePSG.

Реклама
Читайте також:
Илья Забарный
Ілля Забарний. Фото: Reuters

Забарний та Шевальє не виправдовують очікувань

Колишній гравець збірної Франції розкритикував трансферну політику "ПСЖ", зокрема підписання українського захисника Іллі Забарного та французького воротаря Люки Шевальє. Ці трансфери він назвав помилковими.

За оцінкою Дюгаррі, обидва футболісти поки не змогли органічно вписатися в командну модель парижан. На його думку, їхні виступи наразі не відповідають очікуванням тренерського штабу та спортивного керівництва клубу.

Експерт також зазначив, що спортивний директор Луїш Кампуш і головний тренер Луїс Енріке розчаровані поточним рівнем гри новачків. Очікувалося, що їхня адаптація та вплив на результати команди будуть значно швидшими.

На думку Дюгаррі, нинішня ситуація може свідчити про помилку в оцінці готовності футболістів до виступів за "ПСЖ". Водночас він підкреслив, що ситуація ще може змінитися, і трансфери не варто вважати остаточно провальними, однак на цей момент очікуваного ефекту вони не дали.

Нагадаємо, раніше ексфутболіст збірної України Сергій Рибалка висловився про бійку проти Артема Мілевського.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров переглянув кандидатів в національну команду.

футбол ПСЖ Французька Ліга 1 Ілля Забарний українські легіонери (футбол)
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації