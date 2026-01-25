Рибалка прокоментував конфлікт із Мілевським в UA Steel

Сергій Рибалка відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Колишній півзахисник збірної України та київського "Динамо" Сергій Рибалка прокоментував інцидент за участю Артема Мілевського, що стався під час матчу медіаліги.

Конфлікт між колишніми партнерами по національній команді та клубу викликав широкий резонанс і обговорення серед уболівальників, повідомляє Instagram-акаунт UA Steel.

Епізод трапився в поєдинку, де Артем Мілевський виступав за IGNIS, а Сергій Рибалка перебував на лаві запасних у статусі головного тренера RUH Media Team. Інцидент став одним із найбільш обговорюваних моментів туру та швидко розійшовся соцмережами.

Сергій Рибалка під час інтерв'ю. Фото: скриншот YouTube

Як Рибалка та Мілевський закрили конфлікт

Після завершення зустрічі емоції вдалося погасити, а сам конфлікт не отримав продовження. Рибалка дав зрозуміти, що вважає те, що сталося, помилкою, яка не повинна повторюватися, і наголосив на важливості правильної поведінки в публічному просторі медіаліги.

"Чесно, не хочеться це більше обговорювати. Хочеться перепросити перед уболівальниками, перед дітьми та батьками. Такого не повинно відбуватися. Ми потиснули руки після гри, і для мене це вже пройдений етап. Далі потрібно йти тільки вперед", — пояснив Рибалка.

