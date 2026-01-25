Рыбалка прокомментировал конфликт с Милевским в UA Steel

Сергей Рыбалка отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Бывший полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Сергей Рыбалка прокомментировал инцидент с участием Артем Милевский, который произошел во время матча медиалиги.

Конфликт между бывшими партнерами по национальной команде и клубу вызвал широкий резонанс и обсуждение среди болельщиков, сообщает Instagram-аккаунт UA Steel.

Эпизод случился в поединке, где Артем Милевский выступал за IGNIS, а Сергей Рыбалка находился на скамейке в статусе главного тренера RUH Media Team. Инцидент стал одним из самых обсуждаемых моментов тура и быстро разошелся по соцсетям.

Сергей Рыбалка во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Как Рыбалка и Милевский закрыли конфликт

После завершения встречи эмоции удалось погасить, а сам конфликт не получил продолжения. Рыбалка дал понять, что считает произошедшее ошибкой, которая не должна повторяться, и подчеркнул важность правильного поведения в публичном пространстве медиалиги.

"Честно, не хочется это больше обсуждать. Хочется извиниться перед болельщиками, перед детьми и родителями. Такого не должно происходить. Мы пожали руки после игры, и для меня это уже пройденный этап. Дальше нужно идти только вперед", — объяснил Рыбалка.

