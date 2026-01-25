Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Рыбалка сделал заявление после скандала с Милевским

Рыбалка сделал заявление после скандала с Милевским

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 15:25
Рыбалка прокомментировал конфликт с Милевским в UA Steel
Сергей Рыбалка отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Бывший полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Сергей Рыбалка прокомментировал инцидент с участием Артем Милевский, который произошел во время матча медиалиги.

Конфликт между бывшими партнерами по национальной команде и клубу вызвал широкий резонанс и обсуждение среди болельщиков, сообщает Instagram-аккаунт UA Steel.

Реклама
Читайте также:

Эпизод случился в поединке, где Артем Милевский выступал за IGNIS, а Сергей Рыбалка находился на скамейке в статусе главного тренера RUH Media Team. Инцидент стал одним из самых обсуждаемых моментов тура и быстро разошелся по соцсетям. 

Сергей Рыбалка
Сергей Рыбалка во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Как Рыбалка и Милевский закрыли конфликт

После завершения встречи эмоции удалось погасить, а сам конфликт не получил продолжения. Рыбалка дал понять, что считает произошедшее ошибкой, которая не должна повторяться, и подчеркнул важность правильного поведения в публичном пространстве медиалиги.

"Честно, не хочется это больше обсуждать. Хочется извиниться перед болельщиками, перед детьми и родителями. Такого не должно происходить. Мы пожали руки после игры, и для меня это уже пройденный этап. Дальше нужно идти только вперед", — объяснил Рыбалка. 

Напомним, депутат Киевского городского совета пообещал не оставить без наказания бывшего тренера "Динамо" Алексея Михайличенко, у которого состоялся конфликт с сантехником. 

А защитник "Арсенала" Александр Зинченко собирается пойти на понижение зарплаты, чтобы его подписал амстердамский "Аякс". 

скандал спорт футбол Артем Милевский Сергей Рыбалка
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации