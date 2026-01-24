Видео
Главная Спорт Маркевич жестко высказался о финале карьеры Ярмоленко

Маркевич жестко высказался о финале карьеры Ярмоленко

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 13:37
Маркевич оценил финал карьеры Ярмоленко
Андрей Ярмоленко в составе "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Решение легенды киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко завершить профессиональную карьеру после окончания сезона стало одной из самых обсуждаемых тем в украинском футболе. Этот шаг вызвал широкий отклик среди специалистов.

Маркевич в интервью Sport.ua отметил, что речь идет об игроке, который на протяжении многих лет оставался символом клуба и национальной команды.

Читайте также:

На фоне новостей о будущем Андрея Ярмоленко свою позицию обозначил известный украинский тренер Мирон Маркевич. Он подчеркнул, что подобные решения всегда непросты, но являются естественной частью карьеры любого футболиста, особенно на завершающем этапе. 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко работает с мячом. Фото: пресс-служба "Динамо"

Логичное решение для Ярмоленко

В сезоне 2025/26 лидер "Динамо" провел 20 матчей на клубном уровне и отметился четырьмя забитыми мячами. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость опытного вингера составляет 1,2 млн евро, а его контракт с "Динамо" рассчитан до лета 2026 года.

"Ярмоленко действительно многое сделал для "Динамо" и для всего украинского футбола. Но карьера любого игрока рано или поздно подходит к завершению, и от этого никуда не деться. Я считаю, что он принял правильное и своевременное решение", — объяснил Маркевич. 

Напомним, молодой хавбек "Динамо" Владимир Бражко получил романтический подарок от Даши Квитковой прямо на сборах команды. 

Польский наставник "бело-синих" Мацей Кендзерек охарактеризовал стиль игры сборной Украины под руководством Сергея Реброва. 

спорт футбол Динамо Андрей Ярмоленко Мирон Маркевич
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
