Сабо рассказал о жизни под обстрелами без света и отопления

Йожеф Сабо рассказал, как выживает во время блэкаута в Киеве
Бывший футболист и главный тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо рассказал, в каких условиях живет в Киеве во время войны и регулярных российских обстрелов. По его словам, повседневная жизнь сейчас далека от привычной, а базовые бытовые вещи становятся настоящим испытанием.
Сабо отметил, что в его доме периодически отсутствуют электричество, отопление и вода, сообщает Sport.ua.
Йожеф Сабо признался, что ему особенно тяжело переносится в зимний период. Возможности следить за футбольными событиями почти нет, а связь с внешним миром зависит от редких часов, когда появляется свет и удается зарядить телефон.
Как Сабо описывает свою реальность в Киеве
Отдельно экс-наставник подчеркнул роль семьи в таких условиях. Сын помогает с водой и зарядкой гаджетов, фактически беря на себя часть бытовых забот, без которых пожилому человеку было бы крайне сложно справляться с повседневными трудностями.
"Света почти нет, отопления и воды тоже, поэтому живем как можем. Хорошо, что сын рядом и помогает — привозит воду и заряжает телефон, иначе было бы совсем тяжело. Мы просто держимся и верим, что всё это закончится нашей победой", — рассказал Сабо.
При этом легенда "Динамо" не скрывает своего разочарования позицией международных партнеров и мировых лидеров. Он подчеркнул, что украинцам приходится выживать под обстрелами и в морозы, продолжая ждать реальных решений, а не бесконечных разговоров.
