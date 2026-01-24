Сабо рассказал о жизни под обстрелами без света и отопления

Украинский тренер Йожеф Сабо. Фото: УНИАН

Бывший футболист и главный тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо рассказал, в каких условиях живет в Киеве во время войны и регулярных российских обстрелов. По его словам, повседневная жизнь сейчас далека от привычной, а базовые бытовые вещи становятся настоящим испытанием.

Сабо отметил, что в его доме периодически отсутствуют электричество, отопление и вода, сообщает Sport.ua.

Реклама

Читайте также:

Йожеф Сабо признался, что ему особенно тяжело переносится в зимний период. Возможности следить за футбольными событиями почти нет, а связь с внешним миром зависит от редких часов, когда появляется свет и удается зарядить телефон.

Йожеф Сабо во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Как Сабо описывает свою реальность в Киеве

Отдельно экс-наставник подчеркнул роль семьи в таких условиях. Сын помогает с водой и зарядкой гаджетов, фактически беря на себя часть бытовых забот, без которых пожилому человеку было бы крайне сложно справляться с повседневными трудностями.

"Света почти нет, отопления и воды тоже, поэтому живем как можем. Хорошо, что сын рядом и помогает — привозит воду и заряжает телефон, иначе было бы совсем тяжело. Мы просто держимся и верим, что всё это закончится нашей победой", — рассказал Сабо.

При этом легенда "Динамо" не скрывает своего разочарования позицией международных партнеров и мировых лидеров. Он подчеркнул, что украинцам приходится выживать под обстрелами и в морозы, продолжая ждать реальных решений, а не бесконечных разговоров.

Напомним, полузащитник "Динамо" Владимир Бражко получил романтический подарок от любимой девушки.

Польский наставник "бело-синих" Мацей Кендзерек сделал комплимент работе Сергея Реброва в сборной Украины.