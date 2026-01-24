Сабо розповів про життя під обстрілами без світла та опалення

Український тренер Йожеф Сабо. Фото: УНІАН

Колишній футболіст та головний тренер київського "Динамо" Йожеф Сабо розповів, у яких умовах живе в Києві під час війни та регулярних російських обстрілів. За його словами, повсякденне життя зараз далеке від звичного, а базові побутові речі стають справжнім випробуванням.

Сабо зазначив, що в його будинку періодично відсутні електрика, опалення та вода, повідомляє Sport.ua.

Йожеф Сабо зізнався, що йому особливо важко переноситься в зимовий період. Можливості стежити за футбольними подіями майже немає, а зв'язок із зовнішнім світом залежить від рідкісних годин, коли з'являється світло та вдається зарядити телефон.

Йожеф Сабо під час інтерв'ю. Фото: скриншот YouTube

Як Сабо описує свою реальність у Києві

Окремо екснаставник наголосив на ролі сім'ї в таких умовах. Син допомагає з водою і зарядкою гаджетів, фактично беручи на себе частину побутових турбот, без яких літній людині було б украй складно справлятися з повсякденними труднощами.

"Світла майже немає, опалення та води теж, тому живемо як можемо. Добре, що син поруч і допомагає - привозить воду та заряджає телефон, інакше було б зовсім важко. Ми просто тримаємося та віримо, що все це закінчиться нашою перемогою", — розповів Сабо.

При цьому легенда "Динамо" не приховує свого розчарування позицією міжнародних партнерів та світових лідерів. Він підкреслив, що українцям доводиться виживати під обстрілами й в морози, продовжуючи чекати реальних рішень, а не нескінченних розмов.

