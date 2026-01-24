Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Йожеф Сабо розповів, як виживає під час блекауту в Києві

Йожеф Сабо розповів, як виживає під час блекауту в Києві

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 13:01
Сабо розповів про життя під обстрілами без світла та опалення
Український тренер Йожеф Сабо. Фото: УНІАН

Колишній футболіст та головний тренер київського "Динамо" Йожеф Сабо розповів, у яких умовах живе в Києві під час війни та регулярних російських обстрілів. За його словами, повсякденне життя зараз далеке від звичного, а базові побутові речі стають справжнім випробуванням.

Сабо зазначив, що в його будинку періодично відсутні електрика, опалення та вода, повідомляє Sport.ua.

Реклама
Читайте також:

Йожеф Сабо зізнався, що йому особливо важко переноситься в зимовий період. Можливості стежити за футбольними подіями майже немає, а зв'язок із зовнішнім світом залежить від рідкісних годин, коли з'являється світло та вдається зарядити телефон.

Йожеф Сабо
Йожеф Сабо під час інтерв'ю. Фото: скриншот YouTube

Як Сабо описує свою реальність у Києві

Окремо екснаставник наголосив на ролі сім'ї в таких умовах. Син допомагає з водою і зарядкою гаджетів, фактично беручи на себе частину побутових турбот, без яких літній людині було б украй складно справлятися з повсякденними труднощами.

"Світла майже немає, опалення та води теж, тому живемо як можемо. Добре, що син поруч і допомагає - привозить воду та заряджає телефон, інакше було б зовсім важко. Ми просто тримаємося та віримо, що все це закінчиться нашою перемогою", — розповів Сабо.

При цьому легенда "Динамо" не приховує свого розчарування позицією міжнародних партнерів та світових лідерів. Він підкреслив, що українцям доводиться виживати під обстрілами й в морози, продовжуючи чекати реальних рішень, а не нескінченних розмов.

Нагадаємо, півзахисник "Динамо" Володимир Бражко отримав романтичний подарунок від коханої дівчини.

Польський наставник "біло-синіх" Мацей Кендзьорек зробив комплімент роботі Сергія Реброва у збірній України.

Київ спорт футбол обстріли війна в Україні Йожеф Сабо
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації