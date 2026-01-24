Маркевич оцінив фінал кар'єри Ярмоленка

Андрій Ярмоленко у складі "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Рішення легенди київського "Динамо" Андрія Ярмоленка завершити професійну кар'єру після закінчення сезону стало однією з найбільш обговорюваних тем в українському футболі. Цей крок викликав широкий відгук серед фахівців.

Маркевич в інтерв'ю Sport.ua зазначив, що йдеться про гравця, який упродовж багатьох років залишався символом клубу та національної команди.

Реклама

Читайте також:

На тлі новин про майбутнє Андрія Ярмоленка свою позицію позначив відомий український тренер Мирон Маркевич. Він підкреслив, що подібні рішення завжди непрості, але є природною частиною кар'єри будь-якого футболіста, особливо на завершальному етапі.

Андрій Ярмоленко працює з м'ячем. Фото: пресслужба "Динамо"

Логічне рішення для Ярмоленка

У сезоні 2025/26 лідер "Динамо" провів 20 матчів на клубному рівні та відзначився чотирма забитими м'ячами. За даними Transfermarkt, ринкова вартість досвідченого вінгера становить 1,2 млн євро, а його контракт із "Динамо" розрахований до літа 2026 року.

"Ярмоленко дійсно багато зробив для "Динамо" і для всього українського футболу. Але кар'єра будь-якого гравця рано чи пізно підходить до завершення, і від цього нікуди не дітися. Я вважаю, що він прийняв правильне і своєчасне рішення", — пояснив Маркевич.

Нагадаємо, молодий хавбек "Динамо" Володимир Бражко отримав романтичний подарунок від Даші Квіткової просто на зборах команди.

Польський наставник "біло-синіх" Мацей Кендзерек схарактеризував стиль гри збірної України під керівництвом Сергія Реброва.