Маркевич оцінив фінал кар'єри Ярмоленка

Маркевич жорстко висловився про фінал кар'єри Ярмоленка
Рішення легенди київського "Динамо" Андрія Ярмоленка завершити професійну кар'єру після закінчення сезону стало однією з найбільш обговорюваних тем в українському футболі. Цей крок викликав широкий відгук серед фахівців.
Маркевич в інтерв'ю Sport.ua зазначив, що йдеться про гравця, який упродовж багатьох років залишався символом клубу та національної команди.
На тлі новин про майбутнє Андрія Ярмоленка свою позицію позначив відомий український тренер Мирон Маркевич. Він підкреслив, що подібні рішення завжди непрості, але є природною частиною кар'єри будь-якого футболіста, особливо на завершальному етапі.
Логічне рішення для Ярмоленка
У сезоні 2025/26 лідер "Динамо" провів 20 матчів на клубному рівні та відзначився чотирма забитими м'ячами. За даними Transfermarkt, ринкова вартість досвідченого вінгера становить 1,2 млн євро, а його контракт із "Динамо" розрахований до літа 2026 року.
"Ярмоленко дійсно багато зробив для "Динамо" і для всього українського футболу. Але кар'єра будь-якого гравця рано чи пізно підходить до завершення, і від цього нікуди не дітися. Я вважаю, що він прийняв правильне і своєчасне рішення", — пояснив Маркевич.
