Шапаренко продлил контракт с Динамо до 2030 года

Игроки киевского "Динамо" во время контрольного матча. Фото: "Динамо" Киев

В киевском "Динамо" завершили одни из самых сложных переговоров этого года. Клубу удалось договориться о продлении контракта с Николаем Шапаренко.

О достижении соглашения сообщила пресс-служба "Динамо".

Николай Шапаренко и Игорь Суркис. Фото: "Динамо" Киев

Шапаренко останется в "Динамо"

Новое соглашение Шапаренко с "Динамо" рассчитано на пять лет — до 2030 года.

Шапаренко является воспитанником мариупольского "Ильичевца", где сделал первые шаги в профессиональном футболе. К системе "Динамо" он присоединился в июне 2015 года. После выступлений за команды U19 и U21 полузащитник дебютировал за основной состав киевлян в ноябре 2017 года в матче Украинской Премьер-Лиги против кропивницкой "Зирки".

С тех пор Шапаренко закрепился в основном составе и стал одним из ключевых футболистов команды. В динамовской футболке он провел 230 матчей во всех турнирах, забил 32 гола и отдал 41 результативную передачу.

За период выступлений в "Динамо" хавбек дважды становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок Украины и дважды — Суперкубок Украины.

Сам футболист рассматривает новое соглашение как возможность и в дальнейшем выступать за родной клуб и достигать поставленных командных целей, делая акцент не на громких заявлениях, а на результатах на поле.

