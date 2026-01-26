Шапаренко продовжив контракт із Динамо до 2030 року

Гравці київського "Динамо" під час контрольного матчу. Фото: "Динамо" Київ

У київському "Динамо" завершили одні з найскладніших перемовин цього року. Клубу вдалося домовитись про подовження контракту з Миколою Шапаренком.

Про досягнення угоди повідомила пресслужба "Динамо".

Реклама

Читайте також:

Микола Шапаренко та Ігор Суркіс. Фото: "Динамо" Київ

Шапаренко залишиться в "Динамо"

Нова угода Шапаренка з "Динамо" розрахована на п’ять років — до 2030 року.

Шапаренко є вихованцем маріупольського "Іллічівця", де зробив перші кроки в професійному футболі. До системи "Динамо" він приєднався в червні 2015 року. Після виступів за команди U19 та U21 півзахисник дебютував за основний склад киян у листопаді 2017 року в матчі Української Прем’єр-Ліги проти кропивницької "Зірки".

Відтоді Шапаренко закріпився в основному складі та став одним із ключових футболістів команди. У динамівській футболці він провів 230 матчів у всіх турнірах, забив 32 голи та віддав 41 результативну передачу.

За період виступів у "Динамо" хавбек двічі ставав чемпіоном України, двічі вигравав Кубок України та двічі — Суперкубок України.

Сам футболіст розглядає нову угоду як можливість і надалі виступати за рідний клуб та досягати поставлених командних цілей, роблячи акцент не на гучних заявах, а на результатах на полі.

Нагадаємо, раніше ексфутболіст "Динамо" Сергій Рибалка перервав мовчання після того, як побив Артема Мілевського.

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров переглянув кандидатів в команду.