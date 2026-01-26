Шапаренко дав відповідь на всі чутки про своє майбутнє

Шапаренко пояснив, чому вирішив залишитися в Динамо
Півзахисник київського "Динамо" Микола Шапаренко продовжив контракт із київським клубом до літа 2030 року. Для гравця це рішення стало логічним продовженням шляху в команді, де він виріс як футболіст та сформувався як лідер середньої лінії.
Шапаренко відверто розповів в інтерв'ю клубній пресслужбі, чому обрав такий вектор продовження кар'єри.
У "Динамо" підкреслюють, що переговори пройшли спокійно та без затяжних обговорень. Сторони швидко дійшли згоди, що стало відображенням взаємної довіри між клубом та футболістом, для якого київська команда залишається пріоритетом.
Чому Шапаренко залишився в "Динамо"
Новий контракт Микола сприймається як важливий сигнал стабільності на тлі постійних трансферних чуток навколо ключових гравців. У клубі розраховують, що півзахисник стане однією з опор команди найближчими роками та допоможе реалізувати довгострокові спортивні цілі. Сам футболіст наголосив, що для нього це не просто юридичний крок, а усвідомлений вибір.
"Насамперед я залишаюся вдома, у своєму рідному клубі, і це для мене велика подія. Хочу подякувати президенту і вболівальникам за довіру і підтримку. Про цілі не хочу говорити голосно, краще доводити все ділом і в тиші", — зазначив Шапаренко.
