Шапаренко дав відповідь на всі чутки про своє майбутнє

Микола Шапаренко з капітанською пов'язкою. Фото: пресслужба "Динамо"

Півзахисник київського "Динамо" Микола Шапаренко продовжив контракт із київським клубом до літа 2030 року. Для гравця це рішення стало логічним продовженням шляху в команді, де він виріс як футболіст та сформувався як лідер середньої лінії.

Шапаренко відверто розповів в інтерв'ю клубній пресслужбі, чому обрав такий вектор продовження кар'єри.

У "Динамо" підкреслюють, що переговори пройшли спокійно та без затяжних обговорень. Сторони швидко дійшли згоди, що стало відображенням взаємної довіри між клубом та футболістом, для якого київська команда залишається пріоритетом.

Микола Шапаренко працює на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Чому Шапаренко залишився в "Динамо"

Новий контракт Микола сприймається як важливий сигнал стабільності на тлі постійних трансферних чуток навколо ключових гравців. У клубі розраховують, що півзахисник стане однією з опор команди найближчими роками та допоможе реалізувати довгострокові спортивні цілі. Сам футболіст наголосив, що для нього це не просто юридичний крок, а усвідомлений вибір.

Микола Шапаренко та президент "Динамо" Ігор Суркіс. Фото: пресслужба клубу

"Насамперед я залишаюся вдома, у своєму рідному клубі, і це для мене велика подія. Хочу подякувати президенту і вболівальникам за довіру і підтримку. Про цілі не хочу говорити голосно, краще доводити все ділом і в тиші", — зазначив Шапаренко.

