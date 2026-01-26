Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Динамо заборонили продавати гравця — що відомо

Динамо заборонили продавати гравця — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 11:01
Трансфер Бленуце з Динамо зірвався через жорстке рішення УЄФА
Владислав Бленуце в матчі за "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Чемпіони України отримали офіційну відповідь від УЄФА щодо можливого переходу румунського форварда Владислава Бленуце в чемпіонат Румунії. Запит стосувався варіанту з орендою гравця в бухарестське "Динамо" з подальшим правом викупу.

Інтерес до 24-річного нападника з боку румунського клубу був предметним, проте позиція УЄФА виявилася однозначною, повідомляє YouTube-канал "ТаТоТаке".

Реклама
Читайте також:

У європейській федерації вказали, що Владислав Бленуце в сезоні 2025/2026 не може виступати за жодну команду, окрім київського "Динамо", оскільки раніше був заявлений і виходив на поле в офіційному матчі за "Університатю Крайову 1948".

Владислав Блэнуцэ
Владислав Бленуце на полі. Фото: пресслужба "Динамо"

Трансфер Бленуце неможливий

Ключовим аргументом стало правило УЄФА, що забороняє футболістові представляти три різні клуби протягом одного сезону. У Бухаресті розраховували, що участь Бленуце в матчах "Крайови" не буде враховуватися, оскільки клуб припинив існування, проте в УЄФА трактували ситуацію інакше і визнали ці ігри офіційними.

Таким чином, питання оренди було закрито, а сам футболіст продовжує підготовку з киянами. У нинішньому сезоні Бленуце провів десять матчів за "Динамо" та відзначився одним забитим м'ячем. Його контракт із клубом розрахований до літа 2030 року, а трансферна вартість, за оцінками ринку, становить близько 1,5 млн євро.

Нагадаємо, Олександр Усик здивував гравців "Полісся" перед початком другої половини сезону в УПЛ.

Колишній футболіст збірної Франції розкритикував Іллю Забарного та керівництво "ПСЖ".

спорт футбол УЄФА Динамо Футбол трансфери Владіслав Бленуце
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації