Трансфер Бленуце з Динамо зірвався через жорстке рішення УЄФА

Владислав Бленуце в матчі за "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Чемпіони України отримали офіційну відповідь від УЄФА щодо можливого переходу румунського форварда Владислава Бленуце в чемпіонат Румунії. Запит стосувався варіанту з орендою гравця в бухарестське "Динамо" з подальшим правом викупу.

Інтерес до 24-річного нападника з боку румунського клубу був предметним, проте позиція УЄФА виявилася однозначною, повідомляє YouTube-канал "ТаТоТаке".

У європейській федерації вказали, що Владислав Бленуце в сезоні 2025/2026 не може виступати за жодну команду, окрім київського "Динамо", оскільки раніше був заявлений і виходив на поле в офіційному матчі за "Університатю Крайову 1948".

Владислав Бленуце на полі. Фото: пресслужба "Динамо"

Трансфер Бленуце неможливий

Ключовим аргументом стало правило УЄФА, що забороняє футболістові представляти три різні клуби протягом одного сезону. У Бухаресті розраховували, що участь Бленуце в матчах "Крайови" не буде враховуватися, оскільки клуб припинив існування, проте в УЄФА трактували ситуацію інакше і визнали ці ігри офіційними.

Таким чином, питання оренди було закрито, а сам футболіст продовжує підготовку з киянами. У нинішньому сезоні Бленуце провів десять матчів за "Динамо" та відзначився одним забитим м'ячем. Його контракт із клубом розрахований до літа 2030 року, а трансферна вартість, за оцінками ринку, становить близько 1,5 млн євро.

