Актобе хоче підписати Нані, Шакірі та Хамеса Родрігеса

Джердан Шакірі на тренуванні "Базеля". Фото: instagram.com/shaqirixherdan/

Футбольний клуб "Актобе" продовжує розглядати варіанти гучного підсилення складу і не обмежується лише одним зірковим кандидатом. У шорт-листі казахстанського клубу з'явилися відразу дві відомі фігури світового футболу.

Ряди "Актобе" можуть поповнити Хамес Родрігес та Джердан Шакірі, повідомляє kpl.kz.

За інформацією журналіста Івана Карпова, обидва футболісти розглядаються як резервні варіанти на випадок зриву переговорів із Халком. Бразилець наполягає на контракті з річною зарплатою близько 4 млн доларів, що серйозно ускладнює досягнення домовленостей та змушує "Актобе" тримати альтернативні сценарії.

Зірки їдуть в "Актобе"

Інтерес до Родрігеса та Шакірі вписується в загальну стратегію клубу, який після підписання Луїша Нані опинився в центрі підвищеної уваги. В "Актобе" не приховують, що готові посилюватися гравцями з гучним ім'ям та міжнародним досвідом, здатними впливати не тільки на результат, а й на імідж проєкту.

Хамес Родрігес підтримує форму. Фото: instagram.com/jamesrodriguez10

Якщо Шакірі в останні півтора року демонструє разючу статистику за "Базель": 27 голів та 34 асисти, то Родрігес з початку січня залишається без клубу. Проте його статус і досвід, як і раніше, роблять колумбійця привабливою фігурою для ринку, особливо для команд, які прагнуть медійного ефекту.

