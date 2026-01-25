Актобе хочет подписать Нани, Шакири и Хамеса Родригеса

Джердан Шакири на тренировке "Базеля". Фото: instagram.com/shaqirixherdan/

Футбольный клуб "Актобе" продолжает рассматривать варианты громкого усиления состава и не ограничивается только одним звездным кандидатом. В шорт-листе казахстанского клуба появились сразу две известные фигуры мирового футбола.

Ряды "Актобе" могут пополнить Хамес Родригес и Джердан Шакири, сообщает kpl.kz.

По информации журналиста Ивана Карпова, оба футболиста рассматриваются как резервные варианты на случай срыва переговоров с Халком. Бразилец настаивает на контракте с годовой зарплатой около 4 млн долларов, что серьезно осложняет достижение договоренностей и вынуждает "Актобе" держать альтернативные сценарии.

Звезды едут в "Актобе"

Интерес к Родригесу и Шакири вписывается в общую стратегию клуба, который после подписания Луиш Нани оказался в центре повышенного внимания. В "Актобе" не скрывают, что готовы усиливаться игроками с громким именем и международным опытом, способными влиять не только на результат, но и на имидж проекта.

Хамес Родригес поддерживает форму. Фото: instagram.com/jamesrodriguez10

Если Шакири в последние полтора года демонстрирует впечатляющую статистику за "Базель": 27 голов и 34 ассиста, то Родригес с начала января остается без клуба. Тем не менее его статус и опыт по-прежнему делают колумбийца привлекательной фигурой для рынка, особенно для команд, стремящихся к медийному эффекту.

