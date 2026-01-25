Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Хамес Родригес и Шакири могут переехать в Казахстан

Хамес Родригес и Шакири могут переехать в Казахстан

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 17:03
Актобе хочет подписать Нани, Шакири и Хамеса Родригеса
Джердан Шакири на тренировке "Базеля". Фото: instagram.com/shaqirixherdan/

Футбольный клуб "Актобе" продолжает рассматривать варианты громкого усиления состава и не ограничивается только одним звездным кандидатом. В шорт-листе казахстанского клуба появились сразу две известные фигуры мирового футбола. 

Ряды "Актобе" могут пополнить Хамес Родригес и Джердан Шакири, сообщает kpl.kz.

Реклама
Читайте также:

По информации журналиста Ивана Карпова, оба футболиста рассматриваются как резервные варианты на случай срыва переговоров с Халком. Бразилец настаивает на контракте с годовой зарплатой около 4 млн долларов, что серьезно осложняет достижение договоренностей и вынуждает "Актобе" держать альтернативные сценарии. 

Звезды едут в "Актобе" 

Интерес к Родригесу и Шакири вписывается в общую стратегию клуба, который после подписания Луиш Нани оказался в центре повышенного внимания. В "Актобе" не скрывают, что готовы усиливаться игроками с громким именем и международным опытом, способными влиять не только на результат, но и на имидж проекта. 

Хамес Родригес
Хамес Родригес поддерживает форму. Фото: instagram.com/jamesrodriguez10

Если Шакири в последние полтора года демонстрирует впечатляющую статистику за "Базель": 27 голов и 34 ассиста, то Родригес с начала января остается без клуба. Тем не менее его статус и опыт по-прежнему делают колумбийца привлекательной фигурой для рынка, особенно для команд, стремящихся к медийному эффекту.

Напомним, бывший наставник мадридского "Реала" Хаби Алонсо может возглавить "Ливерпуль" в ближайшее время. 

Футболист "Арсенала" Александр Зинченко не только согласился уехать из Англии, но и пошел на понижение зарплаты

спорт футбол Футбол трансферы Актобе Хамес Родригес Джердан Шакири
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации