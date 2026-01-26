Усик красиво підтримав Полісся перед другою частиною сезону

Усик увірвався на збір Полісся перед рестартом сезону
Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик відвідав навчально-тренувальний збір "Полісся", який команда проводить в Іспанії перед стартом другої частини сезону.
Поява легендарного спортсмена стала несподіваним та символічним моментом для футболістів, які перебувають у режимі інтенсивної підготовки, повідомляє пресслужба житомирського клубу.
Олександр Усик провів мотиваційну зустріч із гравцями, зробивши акцент на характері, дисципліні та внутрішній відповідальності за результат. Його слова були сприйняті не як формальний виступ гостя, а як розмова людини, яка знає ціну перемогам, поразкам та щоденній роботі над собою.
Як футболісти відреагували на Усика
У клубі зазначили, що подібні зустрічі формують правильну атмосферу всередині колективу. Гравці житомирської команди з натхненням слухали чемпіона світу з боксу, обмінювалися з ним жартами та фотографувалися.
Після заходу президент "Полісся" Геннадій Буткевич отримав спеціальну нагороду за допомогу та підтримку 26-ї окремої артилерійської бригади. Цей жест підкреслив зв'язок спорту з реальним життям.
Олександр Усик уже давно перебуває в особливому діалозі з "Поліссям", де цінують не тільки спортивний результат, а й внутрішній стрижень. Його присутність поруч із командою сприймається не як разовий візит зірки, а як знак довіри та взаємної поваги. Чемпіон часто тренується з футбольною командою та бере участь у клубних заходах. Він мріє дебютувати в УПЛ у складі "Полісся", але не може цього зробити до закінчення кар'єри боксера.
