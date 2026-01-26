Усик красиво підтримав Полісся перед другою частиною сезону

Олександр Усик (ліворуч) мотивує гравців "Полісся". Фото: пресслужба клубу

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик відвідав навчально-тренувальний збір "Полісся", який команда проводить в Іспанії перед стартом другої частини сезону.

Поява легендарного спортсмена стала несподіваним та символічним моментом для футболістів, які перебувають у режимі інтенсивної підготовки, повідомляє пресслужба житомирського клубу.

Реклама

Читайте також:

Олександр Усик провів мотиваційну зустріч із гравцями, зробивши акцент на характері, дисципліні та внутрішній відповідальності за результат. Його слова були сприйняті не як формальний виступ гостя, а як розмова людини, яка знає ціну перемогам, поразкам та щоденній роботі над собою.

Гравці "Полісся" із задоволенням слухають Усика. Фото: пресслужба клубу

Як футболісти відреагували на Усика

У клубі зазначили, що подібні зустрічі формують правильну атмосферу всередині колективу. Гравці житомирської команди з натхненням слухали чемпіона світу з боксу, обмінювалися з ним жартами та фотографувалися.

Після заходу президент "Полісся" Геннадій Буткевич отримав спеціальну нагороду за допомогу та підтримку 26-ї окремої артилерійської бригади. Цей жест підкреслив зв'язок спорту з реальним життям.

Виступ Усика. Фото: пресслужба "Полісся"

Олександр Усик уже давно перебуває в особливому діалозі з "Поліссям", де цінують не тільки спортивний результат, а й внутрішній стрижень. Його присутність поруч із командою сприймається не як разовий візит зірки, а як знак довіри та взаємної поваги. Чемпіон часто тренується з футбольною командою та бере участь у клубних заходах. Він мріє дебютувати в УПЛ у складі "Полісся", але не може цього зробити до закінчення кар'єри боксера.

Нагадаємо, провідний футболіст збірної України відмовився від великих грошей заради нового шансу в кар'єрі.

Півзахисник київського "Динамо" Микола Шапаренко здивував вибором клубу, в якому виступатиме.