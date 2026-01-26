Видео
Усик ворвался на сбор Полесья перед рестартом сезона

Усик ворвался на сбор Полесья перед рестартом сезона

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 10:03
Усик красиво поддержал Полесье перед второй частью сезона
Александр Усик (слева) мотивирует игроков "Полесья". Фото: пресс-служба клуба

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик посетил учебно-тренировочный сбор "Полесья", который команда проводит в Испании перед стартом второй части сезона.

Появление легендарного спортсмена стало неожиданным и символичным моментом для футболистов, находящихся в режиме интенсивной подготовки, сообщает пресс-служба житомирского клуба.

Александр Усик провел мотивационную встречу с игроками, сделав акцент на характере, дисциплине и внутренней ответственности за результат. Его слова были восприняты не как формальное выступление гостя, а как разговор человека, который знает цену победам, поражениям и ежедневной работе над собой. 

Игроки Полесья
Игроки "Полесья" с удовольствием слушают Усика. Фото: пресс-служба клуба

Как футболисты отреагировали на Усика

В клубе отметили, что подобные встречи формируют правильную атмосферу внутри коллектива. Игроки житомирской команды с воодушевлением слушали чемпиона мира по боксу, обменивались с ним шутками и фотографировались.

После мероприятия президент "Полесья" Геннадий Буткевич получил специальную награду за помощь и поддержку 26-й отдельной артиллерийской бригады. Этот жест подчеркнул связь спорта с реальной жизнью. 

Александр Усик
Выступление Усика. Фото: пресс-служба "Полесья"

Александр Усик уже давно находится в особом диалоге с "Полесьем", где ценят не только спортивный результат, но и внутренний стержень. Его присутствие рядом с командой воспринимается не как разовый визит звезды, а как знак доверия и взаимного уважения. Чемпион часто тренируется с футбольной командой и участвует в клубных мероприятиях. Он мечтает дебютировать в УПЛ в составе "Полесья", но не может этого сделать до окончания карьеры боксера. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
