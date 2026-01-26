Видео
Видео

Соцсети

Динамо запретили продавать игрока — что известно

Динамо запретили продавать игрока — что известно

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 11:01
Трансфер Блэнуцэ из Динамо сорвался из-за жесткого решения УЕФА
Владислав Блэнуцэ в матче за "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Чемпионы Украины получили официальный ответ от УЕФА по поводу возможного перехода румынского форварда Владислава Блэнуцэ в чемпионат Румынии. Запрос касался варианта с арендой игрока в бухарестское "Динамо" с последующим правом выкупа.

Интерес к 24-летнему нападающему со стороны румынского клуба был предметным, однако позиция УЕФА оказалась однозначной, сообщает YouTube-канал "ТаТоТаке".

В европейской федерации указали, что Владислав Блэнуцэ в сезоне 2025/2026 не может выступать ни за одну команду, кроме киевского "Динамо", поскольку ранее был заявлен и выходил на поле в официальном матче за "Университатю Крайову 1948". 

Владислав Блэнуцэ
Владислав Блэнуцэ на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"

Трансфер Блэнуцэ невозможен

Ключевым аргументом стало правило УЕФА, запрещающее футболисту представлять три разных клуба в течение одного сезона. В Бухаресте рассчитывали, что участие Блэнуцэ в матчах "Крайовы" не будет учитываться, так как клуб прекратил существование, однако в УЕФА трактовали ситуацию иначе и признали эти игры официальными.

Таким образом, вопрос аренды был закрыт, а сам футболист продолжает подготовку с киевлянами. В нынешнем сезоне Блэнуцэ провел десять матчей за "Динамо" и отметился одним забитым мячом. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2030 года, а трансферная стоимость, по оценкам рынка, составляет около 1,5 млн евро.

спорт футбол УЕФА Динамо Футбол трансферы Владислав Бленуце
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
