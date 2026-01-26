Трансфер Блэнуцэ из Динамо сорвался из-за жесткого решения УЕФА

Динамо запретили продавать игрока — что известно
Чемпионы Украины получили официальный ответ от УЕФА по поводу возможного перехода румынского форварда Владислава Блэнуцэ в чемпионат Румынии. Запрос касался варианта с арендой игрока в бухарестское "Динамо" с последующим правом выкупа.
Интерес к 24-летнему нападающему со стороны румынского клуба был предметным, однако позиция УЕФА оказалась однозначной, сообщает YouTube-канал "ТаТоТаке".
В европейской федерации указали, что Владислав Блэнуцэ в сезоне 2025/2026 не может выступать ни за одну команду, кроме киевского "Динамо", поскольку ранее был заявлен и выходил на поле в официальном матче за "Университатю Крайову 1948".
Трансфер Блэнуцэ невозможен
Ключевым аргументом стало правило УЕФА, запрещающее футболисту представлять три разных клуба в течение одного сезона. В Бухаресте рассчитывали, что участие Блэнуцэ в матчах "Крайовы" не будет учитываться, так как клуб прекратил существование, однако в УЕФА трактовали ситуацию иначе и признали эти игры официальными.
Таким образом, вопрос аренды был закрыт, а сам футболист продолжает подготовку с киевлянами. В нынешнем сезоне Блэнуцэ провел десять матчей за "Динамо" и отметился одним забитым мячом. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2030 года, а трансферная стоимость, по оценкам рынка, составляет около 1,5 млн евро.
