Динамо віддасть Епіцентру ще одного гравця — про кого йдеться

Динамо віддасть Епіцентру ще одного гравця — про кого йдеться

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 07:43
Вінгер Динамо Маткевич вирушив на перегляд в Епіцентр
Андрій Маткевич після тренування. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" поки що не розраховує на вінгера Андрія Маткевича в першій команді. Попри очікування, що гравець отримає шанс на зимових зборах, цього не сталося.

Футболіст перебуває на перегляді в "Епіцентрі", де намагається перезапустити кар'єру на дорослому рівні, повідомляє Telegram-канал "ТаТоТаке".

Андрій Маткевич довгий час вважався одним із лідерів юнацької команди "Динамо" U-19 і регулярно виділявся під керівництвом Ігоря Костюка. Однак перехід у дорослий футбол затягнувся: після початку війни гравець опинився в Бельгії, де перебував у системі "Брюгге", але так і не закріпився, а потім повернувся в Україну без чіткого плану розвитку.

Андрей Маткевич
Андрій Маткевич під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Кар'єра Маткевича на зламі

Минулої зими вінгер відправився в оренду в "Зорю", проте не зумів проявити себе ні за Младена Бартуловича, ні за Віктора Скрипника. При цьому на рівні збірних Андрій Маткевич виглядав переконливіше: він був ключовим виконавцем команди України 2005 року, став бронзовим призером Євро U-19 і продовжує отримувати виклики до молодіжної збірної за Унаї Мельгоси.

Зараз Андрію вже 21 рік. Це вік, у якому перспективи мають підтверджуватися стабільною грою. Без регулярної практики та прориву на клубному рівні час починає працювати проти нього, а перегляд в "Епіцентрі" може стати одним з останніх шансів довести, що його потенціал ще не вичерпаний.

Нагадаємо, голкіпер "Реала" Андрій Лунін повідомив керівництву іспанського клубу про бажання змінити обстановку.

А в кар'єрі Михайла Мудрика не все так добре, як писали англійські журналісти, його дискваліфікація ще діє.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
