Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Історія Мудрика в Челсі отримала тривожне продовження

Історія Мудрика в Челсі отримала тривожне продовження

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 18:35
Мудрик та Челсі — реальність виявилася жорсткішою за очікування
Михайло Мудрик після матчу збірної України. Фото: скриншот YouTube

Півзахисник "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик, тимчасово відсторонений від футбольної діяльності після позитивного допінг-тесту, як і раніше, не повернувся до роботи з командою.

Попри відео та повідомлення, що з'являються в соцмережах, його ситуація залишається незмінною, повідомляє Thechelseachronicle.

Реклама
Читайте також:

В останні дні навколо можливого повернення Михайла Мудрика до тренувань виникла хвиля чуток. В інтернеті активно поширювалися ролики, які начебто підтверджують його присутність на базі лондонського клубу, однак ця інформація не відповідає дійсності та не має офіційного підтвердження.

Михаил Мудрик
Михайло Мудрик у національній команді. Фото: скриншот YouTube

Що відбувається з Мудриком насправді

Англійські журналісти підкреслюють, що український футболіст не з'являється на тренувальній базі "Челсі" в Кобгемі та продовжує залишатися поза командним процесом. Будь-які розмови про його повернення до роботи з основним складом вважаються передчасними до завершення розглядів у справі.

"Не варто вірити фейковим відео та чуткам із соцмереж. Мудрик не перебуває на базі клубу, і зараз важливо дочекатися офіційної інформації щодо його справи", — написав журналіст Кіран Гілл.

Нагадаємо, стали відомі нові подробиці про стан здоров'я легендарного гонщика Міхаеля Шумахера.

Воротар "Реала" Андрій Лунін прийняв рішення змінити клуб, щоб знову стабільно виходити на поле.

спорт футбол Збірна України з футболу Михайло Мудрик Челсі Дискваліфікація
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації