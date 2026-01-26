Мудрик та Челсі — реальність виявилася жорсткішою за очікування

Історія Мудрика в Челсі отримала тривожне продовження
Півзахисник "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик, тимчасово відсторонений від футбольної діяльності після позитивного допінг-тесту, як і раніше, не повернувся до роботи з командою.
Попри відео та повідомлення, що з'являються в соцмережах, його ситуація залишається незмінною, повідомляє Thechelseachronicle.
В останні дні навколо можливого повернення Михайла Мудрика до тренувань виникла хвиля чуток. В інтернеті активно поширювалися ролики, які начебто підтверджують його присутність на базі лондонського клубу, однак ця інформація не відповідає дійсності та не має офіційного підтвердження.
Що відбувається з Мудриком насправді
Англійські журналісти підкреслюють, що український футболіст не з'являється на тренувальній базі "Челсі" в Кобгемі та продовжує залишатися поза командним процесом. Будь-які розмови про його повернення до роботи з основним складом вважаються передчасними до завершення розглядів у справі.
"Не варто вірити фейковим відео та чуткам із соцмереж. Мудрик не перебуває на базі клубу, і зараз важливо дочекатися офіційної інформації щодо його справи", — написав журналіст Кіран Гілл.
