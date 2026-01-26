Маркевич розкрив головну проблему збірної України за Реброва

Збірна України перед грою. Фото: УАФ

Уже 26 березня збірна України зіграє півфінальний матч плей-офф відбору до чемпіонату світу 2026 року проти Швеції. У разі успіху "синьо-жовті" оскаржать путівку на Мундіаль або з Албанією, або з Польщею.

Напередодні вирішальної зустрічі колишній наставник національної команди Мирон Маркевич в інтерв'ю Sport.ua звернув увагу на вразливі моменти в грі команди Сергія Реброва.

Мирон Маркевич вважає, що потенціал українців в атаці дозволяє створювати моменти навіть проти сильних суперників. Однак під час гри без м'яча команда нерідко втрачає компактність, а помилки виникають не лише в лінії оборони, а й у діях усієї структури під час захисту власних воріт.

Команда Реброва святкує гол. Фото: УАФ

Де Україна може зіткнутися з проблемами

Експерт упевнений, що в матчах плей-оф збірній доведеться багато працювати в оборонній фазі, особливо проти команд, які вміють швидко переходити в атаку. За його словами, ключовим стане якість колективного пресингу та реакція на втрату м'яча, де українцям поки що не завжди вистачає злагодженості. При цьому тренер підкреслив, що саме цей аспект може стати вирішальним.

"В атаці в нас є креатив і швидкість, але оборона — це робота всієї команди. Проти таких суперників, як Швеція, доведеться багато бігати та терпіти. Найважливіше — не давати опоненту почуватися комфортно ні на секунду", — зазначив Маркевич.

