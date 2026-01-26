Маркевич раскрыл главную проблему сборной Украины при Реброве

Сборная Украины перед игрой. Фото: УАФ

Уже 26 марта сборная Украины сыграет полуфинальный матч плей-офф отбора к чемпионату мира 2026 против Швеции. В случае успеха "сине-желтые" оспорят путевку на Мундиаль либо с Албанией, либо с Польшей.

В преддверии решающей встречи бывший наставник национальной команды Мирон Маркевич в интервью Sport.ua обратил внимание на уязвимые моменты в игре команды Сергея Реброва.

Мирон Маркевич считает, что потенциал украинцев в атаке позволяет создавать моменты даже против сильных соперников. Однако при игре без мяча команда нередко теряет компактность, а ошибки возникают не только у линии обороны, но и в действиях всей структуры при защите собственных ворот.

Команда Реброва празднует гол. Фото: УАФ

Где Украина может столкнуться с проблемами

Эксперт уверен, что в матчах плей-офф сборной придется много работать в оборонительной фазе, особенно против команд, умеющих быстро переходить в атаку. По его словам, ключевым станет качество коллективного прессинга и реакция на потерю мяча, где украинцам пока не всегда хватает слаженности. При этом тренер подчеркнул, что именно этот аспект может стать решающим.

"В атаке у нас есть креатив и скорость, но оборона — это работа всей команды. Против таких соперников, как Швеция, придется много бегать и терпеть. Самое важное — не давать оппоненту чувствовать себя комфортно ни на секунду", — отметил Маркевич.

