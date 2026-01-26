Мудрик и Челси — реальность оказалась жёстче ожиданий

Михаил Мудрик после матча сборной Украины. Фото: скриншот YouTube

Полузащитник "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик, временно отстраненный от футбольной деятельности после положительного допинг-теста, по-прежнему не вернулся к работе с командой.

Несмотря на появляющиеся в соцсетях видео и сообщения, его ситуация остается неизменной, сообщает Thechelseachronicle.

Реклама

Читайте также:

В последние дни вокруг возможного возвращения Михаила Мудрика к тренировкам возникла волна слухов. В интернете активно распространялись ролики, которые якобы подтверждают его присутствие на базе лондонского клуба, однако эта информация не соответствует действительности и не имеет официального подтверждения.

Михаил Мудрик в национальной команде. Фото: скриншот YouTube

Что происходит с Мудриком на самом деле

Английские журналисты подчеркивают, что украинский футболист не появляется на тренировочной базе "Челси" в Кобхэме и продолжает оставаться вне командного процесса. Любые разговоры о его возвращении к работе с основным составом считаются преждевременными до завершения разбирательств по делу.

"Не стоит верить фейковым видео и слухам из соцсетей. Мудрик не находится на базе клуба, и сейчас важно дождаться официальной информации по его делу", — написал журналист Киран Гилл.

Напомним, стали известны новые подробности о состоянии здоровья легендарного гонщика Михаэля Шумахера.

Вратарь "Реала" Андрей Лунин принял решение сменить клуб, чтобы снова стабильно выходить на поле.