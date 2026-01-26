Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт История Мудрика в Челси получила тревожное продолжение

История Мудрика в Челси получила тревожное продолжение

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 18:35
Мудрик и Челси — реальность оказалась жёстче ожиданий
Михаил Мудрик после матча сборной Украины. Фото: скриншот YouTube

Полузащитник "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик, временно отстраненный от футбольной деятельности после положительного допинг-теста, по-прежнему не вернулся к работе с командой.

Несмотря на появляющиеся в соцсетях видео и сообщения, его ситуация остается неизменной, сообщает Thechelseachronicle.

Реклама
Читайте также:

В последние дни вокруг возможного возвращения Михаила Мудрика к тренировкам возникла волна слухов. В интернете активно распространялись ролики, которые якобы подтверждают его присутствие на базе лондонского клуба, однако эта информация не соответствует действительности и не имеет официального подтверждения. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик в национальной команде. Фото: скриншот YouTube

Что происходит с Мудриком на самом деле

Английские журналисты подчеркивают, что украинский футболист не появляется на тренировочной базе "Челси" в Кобхэме и продолжает оставаться вне командного процесса. Любые разговоры о его возвращении к работе с основным составом считаются преждевременными до завершения разбирательств по делу.

"Не стоит верить фейковым видео и слухам из соцсетей. Мудрик не находится на базе клуба, и сейчас важно дождаться официальной информации по его делу", — написал журналист Киран Гилл. 

Напомним, стали известны новые подробности о состоянии здоровья легендарного гонщика Михаэля Шумахера. 

Вратарь "Реала" Андрей Лунин принял решение сменить клуб, чтобы снова стабильно выходить на поле. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Михаил Мудрик Челси Дисквалификация
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации