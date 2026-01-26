Видео
Главная Спорт Появились новые неожиданные данные о состоянии Михаэля Шумахера

Появились новые неожиданные данные о состоянии Михаэля Шумахера

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 17:23
Михаэль Шумахер больше не прикован к креслу — что известно
Михаэль Шумахер в расцвете карьеры. Фото: Clive Mason/Getty Images

Впервые за долгое время в публичном поле появились редкие подробности о текущем состоянии Михаэля Шумахера, легендарного семикратного чемпиона Формулы-1.

Появилась информация, что 57-летний немецкий гонщик уже не прикован к кровати, сообщает Daily Mail.

Михаэль Шумахер постоянно находится под наблюдением профессиональной медицинской команды, хотя его состояние по-прежнему оценивается как тяжелое. Жизнь бывшей звезды спорта сегодня полностью закрыта от посторонних.

Семья обеспечивает ему максимальный уровень приватности: усиленная охрана, ограниченный круг допуска и полное отсутствие публичных комментариев. Несмотря на владение виллой на Мальорке, основным местом проживания семьи бывшего автогонщика остается поместье на берегу Женевского озера в Швейцарии. 

Что сейчас известно о состоянии Шумахера

По обновленной информации, Михаэль может находиться в сидячем положении и передвигается с помощью инвалидного кресла. Самостоятельное движение остается невозможным, однако такие изменения рассматриваются окружением как осторожный, но все же прогресс по сравнению с предыдущими годами.

Самой сложной частью остается коммуникация. Общение с Шумахером практически отсутствует: предполагается, что он может частично осознавать происходящее вокруг, но не способен реагировать или каким-либо образом сигнализировать о своем состоянии. Семья продолжает строго оберегать его покой, не позволяя превращать личную трагедию в публичное зрелище. 

спорт гонки Формула-1 Ferrari Михаэль Шумахер
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
