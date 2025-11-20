Друг Шумахера заявил, что легенду Формулы 1 больше никогда не увидят

Михаэль Шумахер. Фото: AP

Легендарный бывший чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер уже почти 12 лет парализован. С момента трагедии семья его не показывает на публике.

О ситуации с Шумахером высказался бывший сотрудник Red Bull и McLaren и друг Михаэля Ричард Хопкинс, передает портал Sport Bible.

Реклама

Читайте также:

Отметим, что почти 12 лет назад падение головой о камень на лыжном курорте привело к трагическим последствиям.

Михаэль Шумахер. Фото: instagram.com/michaelschumacher

Шумахера уже никогда не увидят

По словам Хопкинса, с момента трагедии информация о его состоянии максимально ограничена его семьей. Лишь несколько человек имеют доступ к Шумахеру, среди них — Жан Тодт и Росс Браун, но даже они никогда не раскрывают деталей.

Хопкинс не верит, что публика когда-нибудь снова увидит бывшего пилота Формулы-1.

"У него есть личный врач. Но я не думаю, что мы увидим Михаэля снова. Семья хочет полной тайны — и имеет на это право", — сказал Ричард.

Известно, что Шумахер не может говорить и нуждается в постоянном уходе медсестер и жены.

Напомним, Мирон Маркевич сделал заявление после победы сборной Украины в матче с Исландией.

В "Барселоне" требовали от Роберта Левандовского меньше забивать.