Друг Шумахера заявив, що легенду Формули 1 більше ніколи не побачать

Міхаель Шумахер. Фото: AP

Легендарний колишній чемпіон Формули-1 Міхаель Шумахер вже майже 12 років паралізований. З моменту трагедії сім’я його не показує на публіці.

Про ситуацію з Шумахером висловився колишній співробітник Red Bull і McLaren та друг Міхаеля Річард Хопкінс, передає портал Sport Bible.

Зазначимо, що майже 12 років тому падіння головою об камінь на лижному курорті призвело до трагічних наслідків.

Міхаель Шумахер. Фото: instagram.com/michaelschumacher

Шумахера вже ніколи не побачать

За словами Хопкінса, з моменту трагедії інформація про його стан максимально обмежена його сім’єю. Лише кілька людей мають доступ до Шумахера, серед них — Жан Тодт і Росс Браун, але навіть вони ніколи не розкривають деталей.

Хопкінс не вірить, що публіка коли-небудь знову побачить колишнього пілота Формули-1.

"У нього є особистий лікар. Але я не думаю, що ми побачимо Міхаеля знову. Сім’я хоче повної таємниці — і має на це право", — сказав Річард.

Відомо, що Шумахер не може говорити і потребує постійного догляду медсестер та дружини.

