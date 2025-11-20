Друг Шумахера заявив, що легенду Формули 1 більше ніколи не побачать

Друг Шумахера не вірить, що того хтось ще побачить на публіці
Легендарний колишній чемпіон Формули-1 Міхаель Шумахер вже майже 12 років паралізований. З моменту трагедії сім’я його не показує на публіці.
Про ситуацію з Шумахером висловився колишній співробітник Red Bull і McLaren та друг Міхаеля Річард Хопкінс, передає портал Sport Bible.
Зазначимо, що майже 12 років тому падіння головою об камінь на лижному курорті призвело до трагічних наслідків.
Шумахера вже ніколи не побачать
За словами Хопкінса, з моменту трагедії інформація про його стан максимально обмежена його сім’єю. Лише кілька людей мають доступ до Шумахера, серед них — Жан Тодт і Росс Браун, але навіть вони ніколи не розкривають деталей.
Хопкінс не вірить, що публіка коли-небудь знову побачить колишнього пілота Формули-1.
"У нього є особистий лікар. Але я не думаю, що ми побачимо Міхаеля знову. Сім’я хоче повної таємниці — і має на це право", — сказав Річард.
Відомо, що Шумахер не може говорити і потребує постійного догляду медсестер та дружини.
