Міхаель Шумахер більше не прикутий до крісла — що відомо

Міхаель Шумахер у розквіті кар'єри. Фото: Clive Mason/Getty Images

Уперше за довгий час у публічному полі з'явилися рідкісні подробиці про поточний стан Міхаеля Шумахера, легендарного семиразового чемпіона Формули-1.

З'явилася інформація, що 57-річний німецький гонщик уже не прикутий до ліжка, повідомляє Daily Mail.

Міхаель Шумахер постійно перебуває під наглядом професійної медичної команди, хоча його стан, як і раніше, оцінюється як важкий. Життя колишньої зірки спорту сьогодні повністю закрите від сторонніх.

Сім'я забезпечує йому максимальний рівень приватності: посилена охорона, обмежене коло допуску і повна відсутність публічних коментарів. Попри володіння віллою на Мальорці, основним місцем проживання сім'ї колишнього автогонщика залишається маєток на березі Женевського озера у Швейцарії.

Що зараз відомо про стан Шумахера

За оновленою інформацією, Міхаель може перебувати в сидячому положенні та пересувається за допомогою інвалідного крісла. Самостійний рух залишається неможливим, проте такі зміни розглядаються оточенням як обережний, але все ж таки прогрес порівняно з попередніми роками.

Найскладнішою частиною залишається комунікація. Спілкування з Шумахером практично відсутнє: припускають, що він може частково усвідомлювати те, що відбувається навколо, але не здатний реагувати або якимось чином сигналізувати про свій стан. Сім'я продовжує суворо оберігати його спокій, не дозволяючи перетворювати особисту трагедію на публічне видовище.

