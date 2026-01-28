Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Динамо отдаст Эпицентру еще одного игрока — о ком речь

Динамо отдаст Эпицентру еще одного игрока — о ком речь

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 07:43
Вингер Динамо Маткевич отправился на просмотр в Эпицентр
Андрей Маткевич после тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" пока не рассчитывает на вингера Андрея Маткевича в первой команде. Несмотря на ожидания, что игрок получит шанс на зимних сборах, этого не произошло.

Футболист находится на просмотре в "Эпицентре", где пытается перезапустить карьеру на взрослом уровне, сообщает Telegram-канал "ТаТоТаке".

Реклама
Читайте также:

Андрей Маткевич долгое время считался одним из лидеров юношеской команды "Динамо" U-19 и регулярно выделялся под руководством Игоря Костюка. Однако переход во взрослый футбол затянулся: после начала войны игрок оказался в Бельгии, где находился в системе "Брюгге", но так и не закрепился, а затем вернулся в Украину без четкого плана развития. 

Андрей Маткевич
Андрей Маткевич во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Карьера Маткевича на изломе

Прошлой зимой вингер отправился в аренду в "Зарю", однако не сумел проявить себя ни при Младене Бартуловиче, ни при Викторе Скрипнике. При этом на уровне сборных Андрей Маткевич выглядел убедительнее: он был ключевым исполнителем команды Украины 2005 года, стал бронзовым призером Евро U-19 и продолжает получать вызовы в молодежную сборную при Унаи Мельгосе.

Сейчас Андрею уже 21 год. Это возраст, в котором перспективы должны подтверждаться стабильной игрой. Без регулярной практики и прорыва на клубном уровне время начинает работать против него, а просмотр в "Эпицентре" может стать одним из последних шансов доказать, что его потенциал еще не исчерпан.

Напомним, голкипер "Реала" Андрей Лунин сообщил руководству испанского клуба о желании сменить обстановку. 

А в карьере Михаила Мудрика не все так хорошо, как писали английские журналисты, его дисквалификация еще действует

спорт футбол Динамо Футбол трансферы ФК Эпицентр Андрей Маткевич
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации