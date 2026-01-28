Вингер Динамо Маткевич отправился на просмотр в Эпицентр

Андрей Маткевич после тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" пока не рассчитывает на вингера Андрея Маткевича в первой команде. Несмотря на ожидания, что игрок получит шанс на зимних сборах, этого не произошло.

Футболист находится на просмотре в "Эпицентре", где пытается перезапустить карьеру на взрослом уровне, сообщает Telegram-канал "ТаТоТаке".

Андрей Маткевич долгое время считался одним из лидеров юношеской команды "Динамо" U-19 и регулярно выделялся под руководством Игоря Костюка. Однако переход во взрослый футбол затянулся: после начала войны игрок оказался в Бельгии, где находился в системе "Брюгге", но так и не закрепился, а затем вернулся в Украину без четкого плана развития.

Андрей Маткевич во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Карьера Маткевича на изломе

Прошлой зимой вингер отправился в аренду в "Зарю", однако не сумел проявить себя ни при Младене Бартуловиче, ни при Викторе Скрипнике. При этом на уровне сборных Андрей Маткевич выглядел убедительнее: он был ключевым исполнителем команды Украины 2005 года, стал бронзовым призером Евро U-19 и продолжает получать вызовы в молодежную сборную при Унаи Мельгосе.

Сейчас Андрею уже 21 год. Это возраст, в котором перспективы должны подтверждаться стабильной игрой. Без регулярной практики и прорыва на клубном уровне время начинает работать против него, а просмотр в "Эпицентре" может стать одним из последних шансов доказать, что его потенциал еще не исчерпан.

