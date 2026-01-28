Шовковский раскритиковал Приватбанк из-за проблем с VIP-обслуживанием

Александр Шовковский. Фото: "Динамо" Киев

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский сейчас находится без работы в футболе, поэтому чаще появляется в соцсетях.

В одном из недавних сообщений в Instagram он публично пожаловался на работу "Приватбанка".

Реклама

Читайте также:

Александр Шовковский. Фото: "Динамо" Киев

Шовковский недоволен банковскими услугами

Шовковский раскритиковал работу "Приватбанка" после инцидента, который произошел во время получения перевыпущенной банковской карты в отделении.

Он сообщил, что является клиентом банка более 20 лет и пользуется VIP-обслуживанием. Во время визита в отделение из-за отсутствия электроэнергии возникли трудности с идентификацией клиента. Работникам пришлось дважды фотографировать его с банковской картой, поскольку система не приняла первый снимок из-за недостаточного освещения.

После завершения процедуры экс-футболист получил звонок для подтверждения изменения PIN-кода. Сразу после этого доступ к приложению Приват24 был заблокирован. Персональный банкир пообещал решить проблему в течение десяти минут и предложил альтернативный способ идентификации через банкомат или терминал.

Впрочем, по словам Шовковского, связи с персональным менеджером не было более полутора часов. Приложение оставалось недоступным, а обращение к другому VIP-каналу поддержки не дало результата — рекомендации повторялись без фактического решения ситуации.

Бывший наставник "Динамо" подчеркнул, что лично находился в отделении банка и не понимает, почему этого оказалось недостаточно для подтверждения личности. Он также поставил под сомнение эффективность VIP-сервиса, отметив, что клиент с многолетней историей фактически остался без доступа к собственным средствам и без оперативной поддержки.

Ситуацию Шовковский публично назвал примером пренебрежительного отношения к клиенту со стороны банка.

Напомним, в семье легенды "Манчестер Юнайтед" Дэвида Бекхэма проблемы еще с одним сыном, который болеет за "Арсенал".

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин принял решение относительно своего будущего.