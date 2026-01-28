Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Шовковський влаштував скандал з Приватбанком

Шовковський влаштував скандал з Приватбанком

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 00:01
Шовковський розкритикував Приватбанк через проблеми з VIP-обслуговуванням
Олександр Шовковський. Фото: "Динамо" Київ

Колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський наразі перебуває без роботи у футболі, тому частіше з’являється в соцмережах.

В одному з нещодавніх дописів в Instagram він публічно поскаржився на роботу "Приватбанку".

Реклама
Читайте також:
Александр Шовковский
Олександр Шовковський. Фото: "Динамо" Київ

Шовковський незадоволений банківськими послугами

Шовковський розкритикував роботу "Приватбанку" після інциденту, який стався під час отримання перевипущеної банківської картки у відділенні.

Він повідомив, що є клієнтом банку понад 20 років і користується VIP-обслуговуванням. Під час візиту до відділення через відсутність електроенергії виникли труднощі з ідентифікацією клієнта. Працівникам довелося двічі фотографувати його з банківською карткою, оскільки система не прийняла перший знімок через недостатнє освітлення.

Після завершення процедури ексфутболіст отримав дзвінок для підтвердження зміни PIN-коду. Одразу після цього доступ до застосунку Приват24 було заблоковано. Персональний банкір пообіцяв розв’язати проблему протягом десяти хвилин і запропонував альтернативний спосіб ідентифікації через банкомат або термінал.

Втім, за словами Шовковського, зв’язку з персональним менеджером не було понад півтори години. Додаток залишався недоступним, а звернення до іншого VIP-каналу підтримки не дало результату — рекомендації повторювалися без фактичного вирішення ситуації.

Колишній наставник "Динамо" наголосив, що особисто перебував у відділенні банку й не розуміє, чому цього виявилося недостатньо для підтвердження особи. Він також поставив під сумнів ефективність VIP-сервісу, зазначивши, що клієнт із багаторічною історією фактично залишився без доступу до власних коштів і без оперативної підтримки.

Ситуацію Шовковський публічно назвав прикладом зневажливого ставлення до клієнта з боку банку.

Нагадаємо, у сім'ї легенди "Манчестер Юнайтед" Девіда Бекхема проблеми ще з одним сином, який уболіває за "Арсенал".

Український воротар мадридського "Реалу" Андрій Лунін ухвалив рішення стосовно свого майбутнього.

скандал ПриватБанк футбол Динамо Олександр Шовковський
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації