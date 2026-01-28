Шовковський розкритикував Приватбанк через проблеми з VIP-обслуговуванням

Олександр Шовковський. Фото: "Динамо" Київ

Колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський наразі перебуває без роботи у футболі, тому частіше з’являється в соцмережах.

В одному з нещодавніх дописів в Instagram він публічно поскаржився на роботу "Приватбанку".

Шовковський незадоволений банківськими послугами

Шовковський розкритикував роботу "Приватбанку" після інциденту, який стався під час отримання перевипущеної банківської картки у відділенні.

Він повідомив, що є клієнтом банку понад 20 років і користується VIP-обслуговуванням. Під час візиту до відділення через відсутність електроенергії виникли труднощі з ідентифікацією клієнта. Працівникам довелося двічі фотографувати його з банківською карткою, оскільки система не прийняла перший знімок через недостатнє освітлення.

Після завершення процедури ексфутболіст отримав дзвінок для підтвердження зміни PIN-коду. Одразу після цього доступ до застосунку Приват24 було заблоковано. Персональний банкір пообіцяв розв’язати проблему протягом десяти хвилин і запропонував альтернативний спосіб ідентифікації через банкомат або термінал.

Втім, за словами Шовковського, зв’язку з персональним менеджером не було понад півтори години. Додаток залишався недоступним, а звернення до іншого VIP-каналу підтримки не дало результату — рекомендації повторювалися без фактичного вирішення ситуації.

Колишній наставник "Динамо" наголосив, що особисто перебував у відділенні банку й не розуміє, чому цього виявилося недостатньо для підтвердження особи. Він також поставив під сумнів ефективність VIP-сервісу, зазначивши, що клієнт із багаторічною історією фактично залишився без доступу до власних коштів і без оперативної підтримки.

Ситуацію Шовковський публічно назвав прикладом зневажливого ставлення до клієнта з боку банку.

