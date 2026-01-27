Бекхем пожартував над сином-зрадником після матчу Манчестер Юнайтед — Арсенал

Бекхем підколов свого другого сина, який також пішов проти батька
У стосунках легендарного колишнього футболіста збірної Англії Девіда Бекхема з його синами не все гаразд. Після конфлікту з Брукліном у нього виникли суперечності й із Ромео.
Про чергові проблеми стало відомо зі сторіз в Instagram.
Бекхем підколов сина після матчу МЮ
Бекхем вступив у жартівливу перепалку з Ромео після матчу 23-го туру англійської Прем’єр-ліги між "Манчестер Юнайтед" та "Арсеналом".
Зустріч завершилася перемогою "Манчестер Юнайтед" з рахунком 3:2. Після гри Бекхем опублікував у соцмережах архівне фото з часів своїх виступів за манкуніанців, звернувшись до сина, який є прихильником "Арсенала".
"Ти в порядку, Ромео?", — написав Бекхем.
Ромео Бекхем у відповідь нагадав про турнірну таблицю чемпіонату Англії, давши зрозуміти, що попри поразку лондонський клуб зберігає вигідні позиції в боротьбі за чемпіонство.
"Не варто надто розслаблятися. Будьте обережні, щоб не потрапити до пастки", — відповів Ромео.
Після 23 турів "Арсенал" має 50 очок і очолює турнірну таблицю Прем’єр-ліги. "Манчестер Юнайтед" набрав 38 балів і посідає четверте місце.
