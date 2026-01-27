Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Бекхем підколов свого другого сина, який також пішов проти батька

Бекхем підколов свого другого сина, який також пішов проти батька

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 07:15
Бекхем пожартував над сином-зрадником після матчу Манчестер Юнайтед — Арсенал
Девід Бекхем зі своєю сім'єю на презентації документальної стрічки. Фото: Reuters

У стосунках легендарного колишнього футболіста збірної Англії Девіда Бекхема з його синами не все гаразд. Після конфлікту з Брукліном у нього виникли суперечності й із Ромео.

Про чергові проблеми стало відомо зі сторіз в Instagram.

Реклама
Читайте також:
Девид Бекхэм
Девід Бекхем. Фото: instagram.com/davidbeckham

Бекхем підколов сина після матчу МЮ

Бекхем вступив у жартівливу перепалку з Ромео після матчу 23-го туру англійської Прем’єр-ліги між "Манчестер Юнайтед" та "Арсеналом".

Зустріч завершилася перемогою "Манчестер Юнайтед" з рахунком 3:2. Після гри Бекхем опублікував у соцмережах архівне фото з часів своїх виступів за манкуніанців, звернувшись до сина, який є прихильником "Арсенала".

"Ти в порядку, Ромео?", — написав Бекхем.

Ромео Бекхем у відповідь нагадав про турнірну таблицю чемпіонату Англії, давши зрозуміти, що попри поразку лондонський клуб зберігає вигідні позиції в боротьбі за чемпіонство.

"Не варто надто розслаблятися. Будьте обережні, щоб не потрапити до пастки", — відповів Ромео.

Після 23 турів "Арсенал" має 50 очок і очолює турнірну таблицю Прем’єр-ліги. "Манчестер Юнайтед" набрав 38 балів і посідає четверте місце.

Нагадаємо, стало відомо про покращення здоров'я Міхаеля Шумахера — він більше не прикутий до ліжка.

Дружину сина Девіда Бекхема Брукліна розкритикували через бажання вкрасти популярність у сім'ї чоловіка.

В НОК України назвали фінальний склад збірної України на Олімпійські ігри-2026.

футбол родина Манчестер Юнайтед Девід Бекхем Ромео Бекхем Арсенал
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації