Бекхем пожартував над сином-зрадником після матчу Манчестер Юнайтед — Арсенал

Девід Бекхем зі своєю сім'єю на презентації документальної стрічки. Фото: Reuters

У стосунках легендарного колишнього футболіста збірної Англії Девіда Бекхема з його синами не все гаразд. Після конфлікту з Брукліном у нього виникли суперечності й із Ромео.

Про чергові проблеми стало відомо зі сторіз в Instagram.

Девід Бекхем. Фото: instagram.com/davidbeckham

Бекхем підколов сина після матчу МЮ

Бекхем вступив у жартівливу перепалку з Ромео після матчу 23-го туру англійської Прем’єр-ліги між "Манчестер Юнайтед" та "Арсеналом".

Зустріч завершилася перемогою "Манчестер Юнайтед" з рахунком 3:2. Після гри Бекхем опублікував у соцмережах архівне фото з часів своїх виступів за манкуніанців, звернувшись до сина, який є прихильником "Арсенала".

"Ти в порядку, Ромео?", — написав Бекхем.

Ромео Бекхем у відповідь нагадав про турнірну таблицю чемпіонату Англії, давши зрозуміти, що попри поразку лондонський клуб зберігає вигідні позиції в боротьбі за чемпіонство.

"Не варто надто розслаблятися. Будьте обережні, щоб не потрапити до пастки", — відповів Ромео.

Після 23 турів "Арсенал" має 50 очок і очолює турнірну таблицю Прем’єр-ліги. "Манчестер Юнайтед" набрав 38 балів і посідає четверте місце.

